La mujer que lleva años atrapada en isla paradisíaca sin poder volver por problema con su visa

En consecuencia, no tiene ninguna posibilidad viable de marcharse.

“Mi hijo, mi único hijo, se casa en noviembre y de verdad quiero estar presente en su boda. Mi madre está tan preocupada por lo que me ha pasado que entra y sale constantemente del hospital”, dice entre lágrimas.

Un mal consejo y una peor decisión

Ranasingha abandonó Sri Lanka en 2018 tras verse obligada a cerrar su pequeña fábrica de camisetas debido a la pérdida de clientes. Con dificultades para pagar sus préstamos, se mudó a Hong Kong para trabajar como cuidadora doméstica, atendiendo a ancianos y niños.

Su hermano declaró a la BBC Sinhala que ella había sufrido una enorme presión económica. Añadió que su marido, que era drogadicto, falleció hace unos siete años.

En diciembre de 2022, Ranasingha viajó a Nueva Zelanda, donde, según cuenta, vivió con una prima con una visa de turista de dos meses.

Cuando su visa estaba a punto de expirar, una persona que le hacía de intérprete mientras tramitaba sus papeles la ayudó a solicitar asilo, alegando que estaba siendo amenazada por prestamistas en Sri Lanka.

Le concedieron un visado de trabajo abierto para solicitantes de asilo, que le permitía trabajar para casi cualquier empleador durante un año.

Según cuenta, encontró trabajo en un restaurante que finalmente accedió a patrocinarle un visado de trabajo, lo que, según ella, le proporcionaría estabilidad a largo plazo.

Pero como los solicitantes de asilo generalmente no pueden solicitar otros visados mientras sus solicitudes se tramitan en Nueva Zelanda, la petición fue denegada.

Fue entonces cuando se puso en contacto con la empresa Servicio de Inmigración y Secretaría que, según ella, le dijo que podía solicitar un nuevo visado de trabajo desde el extranjero.

La correspondencia por correo electrónico a la que ha tenido acceso la BBC muestra a la directora de la empresa, Sylviane Gallant, afirmando que iniciaría el trámite en cuanto Ranasingha abandonara el país.

Así que reservó una corta estancia en las Islas Cook mientras se tramitaba la solicitud.

Resultó ser una decisión desastrosa.

Le denegaron nuevamente el visado de trabajo. Además, al abandonar Nueva Zelanda, había incumplido los términos de su visado vigente. Las autoridades neozelandesas dejaron claro que no le concederían ningún visado en el futuro.

Situación “kafkiana”

Gallant afirmó haber intervenido en su favor en varias ocasiones, incluyendo escribir a políticos como Chris Penk, entonces ministro de Inmigración de Nueva Zelanda. Pero, finalmente, Ranasingha afirma que Gallant admitió que la situación era culpa suya y le dijo que “no había nada más que pudiera hacer”.

“Me dijo que lo mejor era que volviera a casa. No había nada que me retuviera allí, así que acepté ir”.

Pero cuando llegó al aeropuerto con un billete de Air New Zealand a Sri Lanka en la mano, le dijeron que no podía embarcar sin un visado de tránsito para Nueva Zelanda.

Luego le rechazaron tres solicitudes de visa de tránsito para Nueva Zelanda. Las autoridades indicaron que no estaban convencidas de que la solicitante abandonaría el país. También le rechazaron cuatro solicitudes de visa de tránsito para Australia.

En una de sus cartas de rechazo, Nueva Zelanda le sugirió que explorara otras opciones. Sin embargo, tanto el estado estadounidense de Hawái como Tahiti, la isla de la Polinesia francesa, le informaron que tendría que proporcionar información biométrica antes de que se pudiera tramitar cualquier visa, y que esto solo podía hacerse en persona en Nueva Zelanda.

Su última solicitud para viajar a Nueva Zelanda, que incluía todos los detalles de las rutas alternativas que había estado intentando, así como la próxima boda de su hijo y el delicado estado de salud de su madre, también fue rechazada.

“He perdido muchísimo dinero en billetes. Llevo casi cuatro años solicitando visado tras visado sin éxito”, dice, rompiendo a llorar.

En un conjunto de islas conocidas por sus extensas playas de arena y sus escarpados picos volcánicos, a tan solo cuatro horas de Auckland, Ranasingha ha sido una invitada involuntaria.

Ella reconoce que tiene más suerte que otras personas en su situación, ya que su hotel le permite alojarse gratuitamente en las habitaciones del personal y los vecinos le proporcionan comida y ropa.

Según cuenta, uno de los directores del hotel incluso le regaló una máquina de coser, lo que le permitió obtener unos pequeños ingresos.

“Mi madre siempre me dice que debo haber hecho algo bueno para estar en un lugar como este, donde la gente ha sido tan amable conmigo”, declaró a la BBC.

Pero esto no contribuye mucho a aliviar la sensación de estar atrapada.

Ranasingha afirma que el estrés está afectando su salud: “Tengo miedo de que me pase algo”.

“Para ser honesto, no sé cuál es su solución”, dice Alastair McClymont, especialista en derecho de inmigración con sede en Auckland.

Según él, ella recibió un “pésimo asesoramiento” que, “sin duda”, no podía provenir de un abogado de inmigración genuino, señalando a un sector de “supuestos asesores de inmigración” que cobran por presentar solicitudes sin comprender completamente los riesgos que conllevan.

Ranasingha afirma haber pagado miles de dólares neozelandeses en honorarios a la empresa Servicio de Inmigración y Secretaría. La BBC intentó contactar con Gallant, pero no recibió respuesta.

McClymont sugiere que las autoridades neozelandesas no le concederán el visado de tránsito porque, según ellas, no tiene intención de regresar a Sri Lanka tras haber solicitado asilo alegando que su vida corría peligro allí.

Nueva Zelanda se coordina con su vecino Australia, lo que significa que tampoco las autoridades australianas querrán permitirle el tránsito, afirma, y es probable que Francia y Estados Unidos lleguen a conclusiones similares.

Para marcharse, “tendrá que hacer escala en algún lugar y nadie querrá correr el riesgo”.

El rol de Sri Lanka

El servicio de inmigración de Nueva Zelanda declaró a la BBC que había recibido varias solicitudes de visado de tránsito de Ranasingha, todas ellas denegadas “porque no estábamos convencidos de que tuviera una intención genuina de transitar por Nueva Zelanda”.

Cuando se le preguntó por qué no se le podía conceder este beneficio incluso cuando Ranasingha se había ofrecido a ser esposada y escoltada, un representante de la oficina del ministro de Inmigración respondió que esas medidas no impiden que las personas presenten una solicitud de asilo.

El Ministerio del Interior de Australia declaró que no haría comentarios sobre casos individuales. Añadió que cualquier persona que no sea ciudadana australiana y que viaje a Australia “debe cumplir con los requisitos de la Ley de Migración de 1958 y el Reglamento de Migración de 1994”.

Mientras tanto, la familia de Ranasingha ha estado intentando averiguar si el gobierno de Sri Lanka puede ayudarles. Su hermano afirma que han intentado “todas las vías posibles… pero hasta ahora no hemos conseguido nada”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka declaró a la BBC que estaba “tomando todas las medidas necesarias para facilitar su regreso a Sri Lanka desde las Islas Cook.

“Funcionarios de la Alta Comisión de Sri Lanka en Wellington, Nueva Zelanda, así como las autoridades neozelandesas pertinentes, están colaborando estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores en este asunto”.

Pero el hermano de Ranasingha está profundamente preocupado.

“Su estado mental no es bueno”, declaró a BBC Sinhala.

“En una de las ocasiones en que hablamos, me dijo que si no estaban dispuestos a traerla de vuelta a casa con vida, al menos podrían repatriar su cuerpo”.