Dichos de Ruth Hurtado sobre machi Linconao abre nueva polémica en la Convención: Loncon acusa “maltrato a la dignidad de nuestra autoridad tradicional” y la derecha denuncia censura

Una nueva polémica se originó por la presencia del constitucional Jorge Arancibia (UDI) en la comisión de Derechos Humanos en la Convención Constitucional. Durante esta jornada, y a modo de empate, la constituyente RN Ruth Hurtado criticó la presencia de Manuela Royo (Ind. por Apruebo Dignidad), coordinadora de la comisión y de la machi Francisca Linconao, en DD.HH., asegurando que no debían estar ahí por su pasado en el conflicto mapuche.

En concreto, recordó el juicio en el que la machi Francisca Linconao resultó absuelta dos veces y se la acusó sin éxito de tener participación en el caso Luchsinger. "En el juicio la convencional Linconao salió absuelta de la participación, porque la prueba se encontró ilegal. Pero creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesina"...

Y no pudo terminar su intervención, ya que Royo, quien también fue mencionada por "apoyar a la CAM", intervino: “Voy a hacer un punto y quería hablar. Especialmente respecto a eso y a mi persona. Una convencional que se llama Carol Bown, que lamento mucho que sea una colega, porque me parece muy grave lo que dijo, me interpeló públicamente. Me parece extraño, porque tampoco tiene la capacidad de plantearlo en este espacio. Que yo sería inhábil por haber defendido ‘a la CAM’”.

“En primer lugar yo nunca he defendido a la CAM. He defendido a comuneros y comuneras mapuche imputados de delitos, algunos por ley antiterrorista y absueltos. El segundo punto, la Corte Suprema estableció en el propio caso Luchsinger que no correspondía aplicar la ley antiterrorista". “Quiero decir, que me escuche por favor, que tratar a las personas mapuche de terrorista es un discurso de odio y es un discurso de violación a los derechos humanos y en esta sala no se va a permitir”, añadió. Hurtado sólo atino a responder "...pero estaba diciendo".



Crédito: Twitter @ruth_uas

Reacciones

La situación vivida generó diversas reacciones. La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, salió a criticar este hecho: “No puede ser que en la convención se maltrate la dignidad de nuestra autoridad tradicional”.



Crédito: Twitter @t13

Una de las aludidas, la machi Francisca Linconao añadió: ¡Yo voy a seguir firme Aquí! El partido de la derecha nos ataca todos los días. La señora Ruth Hurtado me ataca. Yo soy una persona inocente, vengo con la frente en alto a trabajar por el pueblo mapuche".

Por el lado de Vamos por Chile, una de las primeras en reaccionar fue la propia Ruth Hurtado, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que fue "censurada y prejuiciada sin dejarme dar mi opinión. Quería señalar que pese a que hay molestia en la macrozona sur por 2 convencionales, respetamos la democracia y la libertad, por lo que aunque haya molestia tienen el derecho a estar ahí".

📌 Fui censurada y prejuiciada sin dejarme dar mi opinión

Quería señalar que pese a que hay molestia en la macrozona sur por 2 convencionales, respetamos la democracia y la libertad, por lo que aunque haya molestia tienen el derecho a estar ahí #NoMásCensura pic.twitter.com/IWzbcv9221 — Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) August 5, 2021

En la misma red social Marcela Cubillos criticó el hecho: "Silencian a Ruth Hurtado y la coordinadora, en cambio, habla lo que quiere. Hoy es contra convencionales de derecha por pensar distinto que ellos, mañana será contra cualquier ciudadano que piense distinto a esa izquierda radical. No creen en la libertad de expresión".

Silencian a @ruth_uas y la coordinadora, en cambio, habla lo que quiere. Hoy es contra convencionales de derecha por pensar distinto que ellos, mañana será contra cualquier ciudadano que piense distinto a esa izquierda radical. No creen en la libertad de expresión.#NoMásCensura https://t.co/P2XGR5K5R4 — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) August 5, 2021

Finalmente, Teresa Marinovic dijo: "GENIAL: Linconao puede criticar y vetar al @arancibialmte; puede acusar a otros de robar; pero si se la critica a ella, es 'maltrato' contra una 'autoridad tradicional'. Hasta cuándo con los privilegios y las actitudes supremacistas!!".