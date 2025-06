Caso de las licencias médicas golpea al oficialismo

Presentado por:

¡Y llegó junio! Comienzan las campañas de las primarias con poco ambiente electoral. En los comandos me retrucan que soy un exagerado y que esto está recién empezando. ¡Veremos!

El escándalo de las licencias médicas golpea al corazón del oficialismo. El cruce realizado por Contraloría comprende los años 2023-2024 y los casos de mayor connotación pública involucran a rostros del oficialismo. Mario Marcel salió al rescate.

El año de la Corte de Apelaciones. Los casos de los ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj son la prueba de fuego para un tribunal que ha evitado investigar irregularidades entre sus miembros. Semanas de definiciones importantes.

Daniel Jadue apuesta por baja votación de Jeannette Jara. El exalcalde de Recoleta critica las primarias y desalienta la participación de los militantes comunistas. Jadue vuelve a la primera línea.

Y en el bonus trackde la semana: entrevista al canciller Alberto van Klaveren sobre la decisión del Gobierno de retirar los agregados militares de Israel como protesta ante la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Querella contra principales ministros y autoridades del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle por su participación en operación que evitó extradición de Augusto Pinochet a España. Directorio de Televisión Nacional molesto con entrevista de su presidente en programa de farándula. Y a meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, nuevamente discuten multa para lograr que el voto sea obligatorio.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha estado extrañamente ausente de la discusión de las licencias. Revisamos sus audiencias de lobby y nos encontramos con varias reuniones con sindicatos y asociaciones de trabajadores del Estado pidiendo revisar rechazos a sus licencias médicas.

Fake news comienzan a ser tema en temporada de elecciones. Revisamos el caso del mandatario Emmanuel Macron en Francia.

1

LICENCIAS MÉDICAS GOLPEAN AL OFICIALISMO

Estado en su conjunto. La crisis de las licencias médicas ha afectado al Estado en general, pero esta semana quedó claro que el más golpeado es el Gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric. Los casos que han tenido más repercusión pública están vinculados a la coalición gobernante.

Un problema histórico. Obviamente que las autoridades insisten en que este es un problema que se arrastra de otras administraciones y es una práctica generalizada en el aparato público. Pero los casos denunciados por Contraloría fueron el 2023 y 2024.

Ministerio de Hacienda reacciona. Mención especial merece el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que asumió la vocería y fue el centro de la toma de decisiones para enfrentar la crisis. Marcel logró desde el inicio de la crisis instalar la idea de que este es un problema que afecta a las finanzas públicas, con pérdidas para el fisco superiores a los US$ 350 millones al año, dinero que debería destinarse a varias prioridades y urgencias que no cuentan con financiamiento.

Las principales medidas del Gobierno se anunciaron en Teatinos 120. Llama la atención la ausencia del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y de la Superintendencia de Seguridad Social, encabezada por Pamela Gana y que debería fiscalizar estos instrumentos.

Rostros de la administración Boric. Hay tres casos emblemáticos que afectan al corazón del Gobierno: el amigo del Presidente, Raúl Domínguez (Subtel); el caso de la hermana de Manuel Monsalve, Carmen Monsalve (Superintendencia de Salud); y el exministro y exfuncionario de la Municipalidad de Santiago, Marcos Barraza (PC). La oposición ha sido cauta en el aprovechamiento del episodio licencias.

Ausencia de Marcel. Es una incógnita qué pasará con el paquete de medidas implementadas en Teatinos 120, en la eventualidad de que el ministro Marcel abandone el Gobierno si gana Carolina Tohá las primarias oficialistas del próximo 29 de junio. El miércoles, Hacienda anunció plazo de 30 días “para informar del avance de los sumarios”.

ProCultura pasó a segundo plano. Los viajes con licencia médica lograron bajarles el perfil a varias semanas de polémicas y trascendidos del expediente del caso ProCultura, que afectaron a La Moneda. Sin embargo, surgió otro frente con los detalles de la vida del exsubsecretario Manuel Monsalve, acusado de violación y abuso sexual de una subalterna. Movidos últimos meses de Gobierno.

Sin asiento el 21 de mayo. El diputado por el Biobío, Eric Aedo, me contó una anécdota que ilustra bien el término adelantado de la administración Boric. Actual vicepresidente de la Cámara, Aedo se encontró el pasado 21 de mayo con la sorpresa de que no tenía asiento asignado en el acto de celebración de las Glorias Navales en Talcahuano y manifestó su molestia al comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval y al Ministerio de Defensa. Aedo ironizó con que “la derecha fue mejor atendida” en dicha celebración.

Fin de Gobierno adelantado. Aedo fue gobernador y Seremi en los gobiernos de Michelle Bachelet y vivió situaciones similares a la del 21 de mayo pasado, pero le sorprende una cosa: “Es habitual que ocurra un descuelgue con el Gobierno de turno los últimos meses de una administración, pero no en mayo, cuando todavía faltan 10 meses para que termine el Gobierno”, me explicó el diputado.

El pato cojo arrastra su pata. En medio de la crisis de las licencias, la polémica por el caso de Manuel Monsalve y las causas por las fundaciones, es evidente que el Ejecutivo enfrenta meses complejos, considerando que tiene un equipo de segunda división en Palacio, el desorden oficialista en el Parlamento y la alta posibilidad de triunfo de la derecha en las próximas presidenciales y parlamentarias. Faltan diez meses para el cambio de mando en La Moneda.

2

CASO AUDIO: CORTE DE APELACIONES EN SEMANAS DE DEFINICIONES

El año pasado fue el de la Corte Suprema. Este año 2025 será el de la Corte de Apelaciones, porque tendrá que tomar decisiones sobre sus ministros involucrados en denuncias de conversaciones irregulares, tras conocerse los chats del penalista Luis Hermosilla. El año pasado salieron Ángela Vivanco y Sergio Muñoz de la Corte Suprema; este año podrían salir Antonio Ulloa y Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Distintas maneras de enfrentar denuncias. En septiembre de 2024 los chats de Hermosilla pusieron en entredicho a la ministra Ángela Vivanco. Un mes después, la Corte Suprema la removió del máximo tribunal. Los cuestionamientos también afectaron en septiembre del año pasado al ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, pero la Corte rechazó abrirle sumario.

En septiembre de 2024 los chats de Hermosilla pusieron en entredicho a la ministra Ángela Vivanco. Un mes después, la Corte Suprema la removió del máximo tribunal. Los cuestionamientos también afectaron en septiembre del año pasado al ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, pero la Corte rechazó abrirle sumario. Caso de Sabaj removió las aguas. Lo que sí tuvo resolución rápida fue el caso de la ministra Sabaj cuando, en enero pasado, se conocieron sus mensajes con Luis Hermosilla entregándole información de causas, comentándole conformación de salas y colaborando en la redacción de un recurso presentado por el abogado. Todo esto sería en retribución por haberla ayudado en su ascenso al tribunal de alzada. Lo brutal de los mensajes motivó que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción para Sabaj, lo que reflotó el olvidado caso del ministro Ulloa.

Temida fiscal de la Corte de Apelaciones. Si bien la Corte Suprema abrió cuaderno de remoción para Sabaj, supeditó su implementación a las conclusiones de la investigación administrativa que iba a realizar la fiscal judicial Javiera González en la Corte de Apelaciones. González es conocida por ser una acuciosa investigadora. El lunes los miembros del tribunal de alzada supieron la propuesta de la fiscal judicial sobre el caso Sabaj.

Largo informe negativo. Miembros de la Corte de Apelaciones me señalaron que este lunes se dio cuenta del informe de González de cerca de 350 páginas, donde propuso la máxima sanción para Sabaj. Esto permitiría empezar la apertura del cuaderno de remoción en la Corte Suprema.

Informe Ulloa tiene más páginas que el informe Sabag. La fiscal judicial también habría terminado la investigación sobre Antonio Ulloa y redactado un informe de cerca de 450 páginas, en donde también propone las máximas sanciones para el ministro, aunque no hay claridad respecto a que sugiera su remoción. Esta semana, Ciper publicó nuevos antecedentes que perjudican a Ulloa, lo que motivó al ministro a presentar una queja por filtraciones.

Ulloa apuesta a un traslado. En tribunales esperan lograr quorum para que se reúna el Pleno y se conozca el informe Ulloa. Existen rumores de que este se halla negociando su traslado a otra Corte, probablemente a Copiapó –donde estuvo antes de llegar a Santiago– u otra alejada de la capital, donde podría radicarse en el cargo de ministro o fiscal judicial. Esa decisión dependerá de la Corte Suprema.

Máximo tribunal decide sobre Sabaj. Será el Pleno de la Corte Suprema el que tendrá que decidir la remoción de la ministra Verónica Sabaj. Existen dudas respecto a la votación, debido a la cercanía de Sabaj con algunos supremos, como Mario Carroza, María Angélica Repetto, Mauricio Silva y Arturo Prado. Para removerla es necesario contar con la mitad más uno del Pleno de la Suprema.

El caso de Carroza es el más complejo, porque Sabaj fue secretaria del Tercer Juzgado del Crimen cuando Mario Carroza era su titular. Existe expectación respecto a si el ministro se inhabilitará. Eso podría condicionar que otros ministros cercanos se inhabiliten, argumentando cercanía con Sabaj.

Semanas clave. En tribunales me contaron que Ulloa ha hecho circular el rumor de que la ministra Sabaj se salvará del cuaderno de remoción y seguirá como ministra de la Corte. La idea sería instalar que si Sabaj permanece en el cargo, Ulloa tampoco saldría porque sus chats con Hermosilla son menos comprometedores. Es en ese contexto que Ulloa estaría dispuesto a aceptar su traslado a regiones para bajar la intensidad de los cuestionamientos que lo afectan. No es nueva esta estrategia de trasladar a ministros cuestionados, el caso más reciente fue el de Juan Antonio Poblete, involucrado en el caso Topógrafo. Existe expectación respecto a cómo terminará este año para la Corte de Apelaciones.

3

JADUE ALIENTA BAJA VOTACIÓN PARA JEANNETTE JARA

Reformalización al exalcalde. Hace dos semanas, el exalcalde Daniel Jadue volvió a hacer noticia por su reformalización en el caso Farmacias Populares y la condena a dos de los involucrados. Pero más noticioso fue que esa semana el exjefe comunal de Recoleta dijera: “Y les quito valor a las primarias… si llegan a votar dos millones, es porque la derecha va a intervenir”. Lo dijo en su programa “Sin Maquillaje”, que transmite desde su casa, donde cumple arresto domiciliario.

No vote Jara. En el PC interpretaron sus palabras como una manera de desincentivar a los comunistas a participar de las primarias del próximo 29 de junio y, así, bajar la votación de su compañera de partido y candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Jadue mejor candidato que Jara. En las primarias entre Jadue y Gabriel Boric el 2021, votaron 1,75 millones de personas, transformándola en la primaria con mayor participación desde 1993. Ese 2021, Boric obtuvo 1.058.027 votos, mientras Jadue logró 692.862 votos. Jadue estaría esperando que Jara obtenga menos votos que los que obtuvo él en 2021.

Duro golpe. La aparición de Jadue desacreditando las primarias oficialistas ocurre después de un mes de ausencia política del exalcalde, luego de la proclamación de Jara en abril pasado. En el PC confiaban en que el otrora jefe comunal de Recoleta mantendría un bajo perfil, tras prometerle un cupo para ser candidato a senador del PC. Poco duró su silencio.

A sacar más votos que Jadue. Llama la atención que el exalcalde cuestione ahora las primarias, cuando él mismo participó en una y obtuvo cerca de 700 mil votos. En esa oportunidad –como ya dijimos– participaron más de 1.700.000 personas, con solo dos candidatos en competencia. El analista electoral Pepe Auth estima que en esta primaria debería haber más de dos millones de electores. Que Jara obtenga menos que Jadue sería el renacer político del exalcalde de Recoleta.

Discusión en la interna del PC. Para la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara, no fue fácil imponerse como candidata del Partido Comunista, pero su proclamación permitió sacar cuentas alegres a su sector y relativizar el poder que decía tener el sector de Jadue. Luego de las primarias, vuelve la discusión respecto a quién manda en la colectividad. Una buena votación para Jara sería un duro golpe para Jadue.

4

TRES PREGUNTAS AL CANCILLER ALBERTO VAN KLAVEREN

Chile retiró esta semana a sus agregados militares de Israel. El miércoles, el país despertó con trascendidos de que la Cuenta Publica del Presidente Gabriel Boric incluiría rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, debido a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La noticia fue desmentida, señalando que solo se retiraban los agregados militares chilenos asignados a ese país.

En esta entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, explica la decisión y su alcance a pocos días de la Cuenta Pública en Valparaíso.

-¿Es posible que el Gobierno siga escalando en las medidas anunciadas con Israel?

-No corresponde especular. Las medidas que ha adoptado Chile responden a una convicción y respeto profundo por los principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Estas acciones son consistentes con la posición que hemos fijado, que por lo demás ha sido histórica y responde a una mirada de Estado respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Adicionalmente, están en línea con lo que ha ido manifestando la comunidad internacional, es decir, no es una posición aislada o excepcional.

-¿Cuál será el impacto de la ausencia de embajador y agregados militares para Chile?

-La verdad es que en la práctica tanto la embajada como el consulado siguen funcionando con total normalidad. Cabe recordar que el embajador fue llamado a informar en octubre de 2023, y eso no ha afectado la atención a connacionales ni el trabajo de la misión.

El objetivo de estas medidas es dar señales en una dimensión política, que buscan reflejar con énfasis nuestra desaprobación a la brutalidad y desproporción del accionar de Israel contra la población civil en Gaza. En el ámbito de defensa, el intercambio se encuentra regido por contratos, con empresas privadas, los cuales siguen vigentes, que operan dentro de la lógica comercial. Uno podría suponer que bajará la intensidad en materia de cooperación entre Fuerzas Armadas, y esa es la señal que queremos dar, precisamente porque las acciones de Israel que rechazamos ocurren fundamentalmente en el plano de las operaciones militares en Palestina.

-¿Con qué otros países Chile ha implementado medidas parecidas y por qué?

-Si bien no es algo que se busque o se favorezca, la verdad es que no es para nada excepcional que los países, incluido Chile, manifiesten su posición respecto a situaciones críticas o de conflicto, con distintas señales y acciones en el plano diplomático. Eso siempre ha ocurrido. No quisiera enumerar ni menos comparar casos, sobre todo en materia de conflictos armados, donde la pérdida de vidas humanas es un drama que debe interpelarnos a todos, y que, por ejemplo, no puede ser considerado como un tema de cuantía.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Familiares de un grupo de víctimas de la Caravana de la Muerte presentaron hace dos semanas una querella contra “quienes resulten responsables” de armar la estrategia para que Pinochet fingiera enfermedad mental y así fuera devuelto a Chile por “razones humanitarias”, a fin de evitar su extradición a España a enfrentar un juicio por violaciones de los derechos humanos. La querella se fundamenta, principalmente, en los antecedentes revelados en el recién publicado libro de escritor británico Philippe Sands, Calle Londres 38 (Ed. Anagrama, 2025).

En la querella se transcriben, desde la página 356 del libro de Sands , los detalles de la serie de antecedentes que sostendrían que el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle realizó gestiones para que Pinochet fingiera demencia y, así, configurar las “razones humanitarias” que trajeron al exdictador de vuelta a Santiago.

, los detalles de la serie de antecedentes que sostendrían que el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle realizó gestiones para que Pinochet fingiera demencia y, así, configurar las “razones humanitarias” que trajeron al exdictador de vuelta a Santiago. Entre las partes del libro en que se sostiene la querella está un párrafo que señala: “Cuando Jack Straw (ministro del Interior del Reino Unido en la época) anunció que Pinochet volvería a Chile, circularon rumores de que había habido un acuerdo entre Gran Bretaña, Chile y España. Se habló de conversaciones diplomáticas y telefónicas entre (Tony) Blair, el primer ministro británico, y Frei, el presidente chileno”.

está un párrafo que señala: “Cuando Jack Straw (ministro del Interior del Reino Unido en la época) anunció que Pinochet volvería a Chile, circularon rumores de que había habido un acuerdo entre Gran Bretaña, Chile y España. Se habló de conversaciones diplomáticas y telefónicas entre (Tony) Blair, el primer ministro británico, y Frei, el presidente chileno”. La querella solicita interrogar al exministro del Interior de la época, José Miguel Insulza (hoy senador socialista), al excanciller Juan Gabriel Valdés (actual embajador de Chile en Estados Unidos) e investigar la participación del exfuncionario de Cancillería, Alberto van Klaveren (actual ministro de Relaciones Exteriores).

Molestias entre miembros del directorio de Televisión Nacional por participación de su presidente, Francisco Vidal, en programa de farándula “Primer Plano”.

Como “incontinencia verbal” calificaron algunos miembros del directorio del canal estatal la decisión de Vidal de aparecer en el programa de farándula de Chilevisión.

del canal estatal la decisión de Vidal de aparecer en el programa de farándula de Chilevisión. TVN pasa por un complejo momento , que quedó en evidencia después que todos los miembros del directorio firmaran una carta, hace un mes, señalando que la estación enfrenta una crisis que dificulta su sobrevivencia, dados los cambios en el negocio publicitario.

, que quedó en evidencia después que todos los miembros del directorio firmaran una carta, hace un mes, señalando que la estación enfrenta una crisis que dificulta su sobrevivencia, dados los cambios en el negocio publicitario. Este año, el canal perdió cerca de US$ 18 millones. En el directorio señalan que esa pérdida no es solo operacional, porque involucra el canal cultural NTV, la red de canales regionales, la señal internacional y el pago de intereses de la deuda que arrastra la estación televisiva. La crítica situación de TVN motivó que el directorio solicitara realizar una nueva definición de las tareas que debe asumir la televisión pública.

En el directorio señalan que esa pérdida no es solo operacional, porque involucra el canal cultural NTV, la red de canales regionales, la señal internacional y el pago de intereses de la deuda que arrastra la estación televisiva. Entre las responsabilidades que se ha establecido que deben estar en este nuevo panorama de televisión pública estánlas siguientes: un Departamento de Prensa plural, canal cultural e infantil, garantizar cobertura regional y mantener la señal internacional. “Esto implicaría terminar con programación como matinales o programas de concursos”, me dijo uno de los directores que ha participado en las conversaciones.

Comienza discusión por voto obligatorio y de extranjeros para elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. El tema lo conduce el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que está negociando impedir el sufragio de ciudadanos extranjeros, implementar el voto voluntario o bajar la multa por incumplimiento de la obligatoriedad de la votación.

La última obra de Elizalde. En el oficialismo señalan que el complejo ambiente político ha hecho que un legado de Álvaro Elizalde como ministro del Interior, durante este último año de Gobierno, sea sacar voto obligatorio o colocarle una multa baja. “No es poco”, dicen cercanos al socialista, a quienes les preocupa el sufragio obligatorio.

En el oficialismo señalan que el complejo ambiente político ha hecho que un legado de Álvaro Elizalde como ministro del Interior, durante este último año de Gobierno, sea sacar voto obligatorio o colocarle una multa baja. En la derecha consideran que Elizalde está apostando por el voto voluntario o con baja multa en caso de no cumplimiento del voto obligatorio. “Elizalde y el oficialismo están apostando por el voto clientelar, de los militantes convencidos y de los funcionarios públicos”, me explicó un parlamentario.

o con baja multa en caso de no cumplimiento del voto obligatorio. “Elizalde y el oficialismo están apostando por el voto clientelar, de los militantes convencidos y de los funcionarios públicos”, me explicó un parlamentario. El problema es que existiría un acuerdo entre la derecha, la Democracia Cristiana y Demócratas para impedir cualquier intento por transformar el voto obligatorio en voluntario o que logre bajar la multa al punto de desincentivar que la gente salga a votar.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Domingo 1

Última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

Lunes 2

Corte Suprema revisa la apelación al recurso de amparo de Josefina Huneeus.

Alegatos de clausura en el juicio SQM iniciado en febrero de 2023.

Martes 3

Candidatos presidenciales a las primarias del oficialismo debaten en la Usach.

Miércoles 4

Lanzamiento de la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

Jueves 5

Marcha del Colegio de Profesores en Valparaíso.

Sábado 7

El Servel da a conocer el listado de vocales de mesa para las primarias oficialistas.

7

RINCÓN DEL LOBBY

En momentos de crisis con las licencias médicas es bueno revisar Suseso. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) es una institución que ha tenido poca participación en el escándalo de las licencias médicas para viajes al extranjero, a pesar de ser clave en el tema, porque es la que fiscaliza este instrumento.

Llama la atención.Revisando las audiencias de la directora de Suseso , Pamela Gana, sorprende la cantidad de reuniones solicitadas por sindicatos y asociaciones de empleados del Estado para revisar “rechazos de licencias médicas”. Suseso es la institución donde hay que solicitar reconsiderar licencias médicas rechazadas.

8

RECOMENDACIONES: CASOS DE FAKE NEWS POLÍTICAS

Un ejemplo de fake news. La bofetada que sufrió el presidente francés, Emmanuel Macron, por parte de su esposa, Brigitte Macron, antes de bajar de su avión al llegar en visita oficial a Vietnam hace solo unos días, motivó que algunos especularan equivocadamente que esa era otra fake news destinada a perjudicarlo. No era así, pero el episodio es una buena ocasión para revisar el fenómeno de las noticias falsas que han afectado a Macron.

Esta semana en Chile, el comando de Evelyn Matthei rotuló como fake newsla información en redes sociales de que la candidata de Chile Vamos habría utilizado una licencia médica cuando era alcaldesa de Providencia, para realizar campaña.

Macron consume cocaína. En el caso de Macron, el intento por perjudicarlo con información falsa fue más lejos, luego de colocar en redes sociales, el 11 de mayo pasado, un video manipuladoque lo asociaba al consumo de cocaína, mientras se trasladaba en tren a Kiev junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para apoyar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El Elíseo tuvo que salir a desmentir el video que sugería que el mandatario francés tenía una bolsa de cocaína en sus manos.

En el caso de Macron, el intento por perjudicarlo con información falsa fue más lejos, luego de colocar en redes sociales, el 11 de mayo pasado, un video manipuladoque lo asociaba al consumo de cocaína, mientras se trasladaba en tren a Kiev junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para apoyar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El Elíseo tuvo que salir a desmentir el video que sugería que el mandatario francés tenía una bolsa de cocaína en sus manos. Manipulación rusa. El montaje no logró calar en las audiencias a nivel internacional y el rumor fue que era una maniobra rusa para dejar en segundo plano el apoyo europeo a Zelenski.

