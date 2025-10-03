Ciencia y diversión para toda la familia en Feria Descubriendo Conocimientos

En el marco del Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación 2025, la Universidad de Chile invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a disfrutar de una jornada repleta de juegos y aprendizajes.

La feria contará con más de 20 stands interactivos y charlas didácticas impartidos por diversos académicos/as e investigadores/as de la Universidad, que ofrecerán experiencias variadas, para conocer el mundo desde las ciencias. Descubrir el bosque nativo, la biodiversidad antártica y explorar el mundo de los volcanes, son parte de las actividades que se desarrollarán. También habrán espacios dedicados al agua, a los tejidos humanos, el sonido y el fascinante universo de los hongos microscópicos.

Para quienes disfrutan de los desafíos, la programación incluye juegos matemáticos, del cerebro y el sistema inmune. Además, se abordarán temas como la importancia de la memoria, cómo aprendemos a ser humanos, el cáncer, la desinformación, el arte, y el envejecimiento.

El vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Christian González-Billault, extendió la invitación a toda la sociedad destacando que la actividad será una oportunidad para “estimular la curiosidad e interés del público general por la ciencia y el conocimiento”.

La primera versión de la Feria Descubriendo Conocimientos, realizada en 2024, reunió a cientos de personas en torno al asombro y la curiosidad. Este año, la feria buscará repetir la experiencia mediante nuevas instancias para todas las edades.

Dónde y cuándo