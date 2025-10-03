SuperZoo Dog Race: el evento pet friendly que une running y bienestar animal

El running siempre ha sido uno de los deportes más recomendados para fortalecer la salud cardiovascular, pero hacerlo en compañía de una mascota amplifica estos beneficios. Según especialistas, trotar con perros no solo fortalece el corazón en su dimensión física, sino que también contribuye al bienestar emocional, al reducir el estrés y aumentar la motivación para mantener una rutina constante.

Bajo ese contexto, llega la SuperZoo Dog Race 2025, una corrida pensada para que humanos y mascotas vivan juntos la experiencia de ejercitarse, divertirse y fortalecer su vínculo.

La SuperZoo Dog Race 2025 en detalle

El evento se realizará el domingo 5 de octubre en el Parque Padre Hurtado de La Reina, comenzando a las 08:30 horas con la entrega de kits y dando inicio a las competencias a las 10:00 horas.

Los participantes podrán elegir entre dos circuitos:

2 kilómetros para perros pequeños (de 3 a 9,9 kilos).

3 kilómetros para perros medianos y grandes (desde los 10 kilos en adelante).

Las inscripciones están abiertas en www.dograce.cl y están disponibles para todas las familias que deseen correr con sus mascotas de al menos seis meses de edad, siempre con vacunas al día, correa y collar.

Mucho más que una corrida

La jornada promete ser un panorama completo para toda la familia. La feria canina reunirá a emprendedores pet-friendly y contará con:

Charlas educativas sobre cuidado animal.

Talleres de adiestramiento.

Servicios de peluquería y atención veterinaria.

Espacios interactivos para niños.

Exhibiciones y una cancha de agilidad para que los perros demuestren sus destrezas.

Además, se realizará la elección del Rey y Reina Perruno 2025, una de las actividades más esperadas por los asistentes.

Promoviendo la vida sana y la tenencia responsable

Para los organizadores, el evento no es solo una competencia, sino una forma de fomentar la vida activa y la relación afectiva con los animales.

Leslie Betanzo, jefa de marketing retail de SuperZoo, señaló que “trabajamos por este tipo de eventos donde buscamos promover la vida sana en compañía de nuestros compañeros peludos, potenciar la tenencia responsable y con esto tener mascotas más felices”.

Por su parte, Fernando Demaria, gerente general de Demaria Marketing Deportivo, destacó que la actividad busca ser más que una carrera. “Es un encuentro pensado para toda la familia, donde buscamos promover el vínculo entre las personas y sus perros, incentivando la vida sana, la actividad física y el bienestar animal. Invitamos a todos a sumarse y vivir un día inolvidable”, declaró Demaria.

La SuperZoo Dog Race 2025 se proyecta como uno de los panoramas más originales de la primavera santiaguina, ideal para quienes buscan combinar deporte, entretención y amor por las mascotas.