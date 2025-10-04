Octubre se tiñe de rosa: las corridas en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Cada año, octubre se convierte en un mes clave para recordar la importancia del diagnóstico temprano y el apoyo a quienes enfrentan el cáncer de mama, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Además de campañas de educación y prevención, distintas actividades deportivas y solidarias se desarrollan con un mismo propósito: crear comunidad y visibilizar la importancia de cuidar la salud.

Corrida por la Vida Yo Mujer

El próximo domingo 19 de octubre, la Corporación de Cáncer de Mama Yo Mujer —que ya suma 25 años de acompañamiento a mujeres diagnosticadas— realizará una nueva edición de la Corrida por la Vida bajo el lema “Un lazo que nos une”.

El evento se llevará a cabo en el Parque Bicentenario, ofreciendo circuitos de 3K y 10K, pensados tanto para quienes buscan una jornada recreativa como para corredores más experimentados. Más que una competencia, se trata de un encuentro solidario que busca reforzar la esperanza, el sentido de comunidad y el apoyo emocional a quienes atraviesan esta enfermedad.

Las inscripciones están disponibles en el sitio web de Punto Ticket.

Corramos Juntas

Una semana más tarde, el sábado 26 de octubre, será el turno de la corrida “Corramos Juntas”, organizada por Totti junto a la Municipalidad de La Reina y su Departamento de Deportes.

Este evento, de carácter familiar y recreativo, contempla un circuito de 5K sin chip ni cronómetro, porque aquí lo más importante es participar y generar conciencia. Las ganancias serán donadas a la Fundación Chile Sin Cáncer, que trabaja en prevención, educación y apoyo a pacientes en todo el país.

La inscripción se puede realizar a través del sitio oficial.

Con la inscripción, las y los participantes recibirán la polera oficial de la corrida, pero además la invitación es a sumarse con accesorios rosados, creativos y llenos de brillo, para hacer de la jornada una verdadera fiesta de unión y compromiso.

Ambas actividades buscan poner el deporte al servicio de la vida, recordando que la detección precoz puede marcar la diferencia.