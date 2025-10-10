Feria Costumbrista reunirá a más de 30 emprendedores regionales este fin de semana

Más de 30 emprendedores locales serán parte de la Feria Costumbrista Monticello 2025, una iniciativa organizada por el centro de entretención Monticello y el Gobierno Regional de O’Higgins, que busca visibilizar los oficios, productos y artesanías típicas de la zona.

El evento se enmarca en la celebración del 17° aniversario de Monticello, que abrió sus puertas en 2008 y hoy se consolida como uno de los centros de entretenimiento más importantes del país.

Tres días de tradiciones, sabores y emprendimiento local

La feria se realizará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en las dependencias del centro de entretención ubicado en Mostazal, con entrada gratuita para todo público.

Los horarios de funcionamiento serán los siguientes:

Viernes 10: de 18:00 a 01:00 horas

Sábado 11: de 12:00 a 01:00 horas

Domingo 12: de 11:00 a 18:00 horas

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia muestra de productos regionales, gastronomía típica y artesanías locales, además de música y espacios de recreación familiar.

Compromiso regional y apoyo al emprendimiento

El gerente general de Monticello, Manuel Rojas, destacó la importancia de esta actividad para la comunidad y el compromiso de la empresa con el desarrollo local. “Somos una empresa comprometida con la región y felices de demostrar ese compromiso en un mes tan importante para nosotros como lo es octubre”, señaló Rojas.

El ejecutivo también valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Regional de O’Higgins, encabezado por Pablo Silva, en la organización de la feria.

La feria costumbrista busca convertirse en una plataforma de visibilidad para los emprendedores de la región, quienes podrán exhibir sus productos sin costo alguno. La venta directa dependerá de cada participante, lo que les permitirá generar ingresos y conectar con nuevos públicos.

Con esta iniciativa, Monticello reafirma su compromiso con la promoción del talento local y el fortalecimiento de la economía regional, ofreciendo además un panorama familiar que combina tradición, cultura y entretención.

Además de la feria, el centro de entretención celebrará su aniversario con una variada oferta gastronómica, espectáculos y juegos, consolidando su posición como uno de los principales destinos turísticos y recreativos del país.