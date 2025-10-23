Noche de los Museos 2025: una jornada cultural con entradas liberadas y recorridos nocturnos

Este viernes 24 de octubre, Chile vivirá una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que invita a redescubrir el valor del arte, la memoria y el patrimonio a través de acceso gratuito y horario extendido.

Según informó la cartera, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, los recintos participantes “abrirán sus puertas para transformarse en escenarios vivos, con pintura, escultura, música, teatro y proyecciones, generando una experiencia única para miles de visitantes”.

En la Región Metropolitana, la programación se extenderá por toda la ciudad. El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ofrecerá el recorrido Entre pasadizos y secretos, una experiencia que permitirá conocer rincones poco transitados del edificio, entre las 16:00 y 22:00 horas.

El Cementerio General realizará la visita guiada El ocaso en la ciudad de los muertos, enfocada en el valor patrimonial e histórico del camposanto, entre las 19:00 y 21:00 horas.

También abrirán sus puertas espacios como el Estadio Nacional, con recorridos por los Sitios de Memoria (de 19:00 a 21:30 horas); la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, con visitas guiadas gratuitas; y el Museo Histórico Nacional, que ofrecerá talleres, charlas y experiencias interactivas hasta las 23:00 horas.

El Centro Histórico suma circuito gastronómico

El Centro Histórico de Santiago se unirá a la celebración con una propuesta que busca extender la experiencia más allá de los museos. Más de 100 restaurantes del barrio mantendrán sus puertas abiertas con horario extendido, y más de 50 locales ofrecerán descuentos y promociones para quienes muestren la pulsera entregada en los museos.

Barrios icónicos como Lastarria, Bellas Artes, Plaza de Armas, París-Londres y Yungay también serán parte de la iniciativa, impulsada por la Asociación de Turismo, Cultura y Patrimonio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS).

Carlos Concha, presidente de TUCHS, expreso que “esta iniciativa busca que el público no solo visite los museos, sino que permanezca en el centro, disfrute de su gastronomía y contribuya al movimiento urbano y cultural que queremos consolidar en este espacio patrimonial”.

Además, para facilitar el desplazamiento durante la actividad, Red Movilidad implementará un servicio especial: el recorrido 598, que funcionará entre Metro Quinta Normal y Plaza Italia entre las 19:30 y las 23:00 horas.

Este trayecto contará con más de 25 paradas que acercarán a los visitantes a recintos como el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el Museo de Bellas Artes, el Palacio Pereira y el Museo Histórico Nacional, entre otros.

Con esta nueva edición, la Noche de los Museos busca consolidarse como una de las actividades culturales más esperadas del año, fomentando el acceso gratuito al patrimonio y fortaleciendo la vida nocturna de las ciudades.

La programación completa y el listado de museos participantes están disponibles en el sitio oficial www.nochedemuseos.cl.