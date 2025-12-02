El boom de los corpóreos en Chile: de recurso comunicacional a fenómeno cultural

Los corpóreos —botargas, mascotas gigantes y personajes disfrazados— viven un evidente boom de popularidad en Chile. Lo que antes se asociaba mayormente a programas infantiles o animaciones puntuales, hoy se ha expandido a campañas de marcas, eventos masivos, festivales municipales, actividades deportivas, ferias, conciertos e incluso protestas y acciones ciudadanas.

Su impacto visual, la cercanía que generan y su altísima capacidad de viralización en redes sociales los han convertido en herramientas clave para conectar con audiencias diversas y transmitir mensajes de manera lúdica y memorable.

Este auge responde a múltiples factores: la nostalgia por personajes de la cultura pop chilena, la búsqueda de experiencias fotogénicas para redes, y el crecimiento de una industria creativa local que profesionaliza el diseño y la fabricación de corpóreos.

Hoy, estas figuras se incorporan en estrategias de comunicación pública y privada, humanizan instituciones y funcionan como embajadores simbólicos en espacios de alta concurrencia.

En ese contexto, Bci presenta la segunda edición de la Corpogala, un evento que fusiona arte, música y creatividad, y que utiliza a los corpóreos como protagonistas de una puesta en escena cultural. Este año, la música será el hilo conductor, destacando su capacidad para generar vínculos emocionales de la misma forma en que lo hacen estos personajes.

La programación reunirá a 150 corpóreos de más de cien empresas y organizaciones, cada uno inspirado en un género musical. El recorrido incluirá propuestas escénicas, presentaciones en vivo y experiencias interactivas que abarcan desde k-pop, pop y rock, hasta urbano latino, hip-hop, electrónica, reggae, funk brasileño y reinterpretaciones de música clásica. La mezcla busca reflejar cómo la creatividad que rodea a los corpóreos puede dialogar con diferentes estéticas y audiencias.

José Pablo Arellano, gerente de experiencia clientes y marketing corporativo del banco, explica que “la música tiene un poder único para unirnos, para expresarnos y para abrirnos a nuevas posibilidades” y por eso se volvió el centro conceptual de esta versión.

Asimismo, añade que “los monos del Bci se han convertido en verdaderos íconos de la imagen del banco. Queremos aprovechar esa cercanía para conectar aún más con las personas, para que sientan que en ellos pueden encontrar compañía y entretención, además de ser figuras que representan nuestra propuesta desde una mirada financiera”.

Inspirada en una pasarela, la Corpogala busca ser un punto de encuentro donde la creatividad se viva de manera directa, en un evento que “nació con el propósito de generar momentos memorables para nuestros clientes” y que “esta segunda edición profundiza nuestra convicción de que el progreso debe ser creativo, humano y compartido”.

En esa línea, Arellano subraya que “el bienestar también se cultiva desde las experiencias que nos emocionan y nos conectan con lo que realmente nos importa”.

En esa misma línea, enfatiza que “el arte y la cultura son parte fundamental del bienestar colectivo, y queremos impulsar espacios donde los creadores puedan crecer y conectar con nuevas audiencias”.

El evento se realizará este 5 de diciembre desde las 18:15 horas, de manera gratuita y abierta al público, fuera de las oficinas corporativas de Bci en El Golf 125, Las Condes. Además, será transmitido por la aplicación Zapping, permitiendo que clientes y público general puedan sumarse desde cualquier lugar. Con este formato híbrido, el banco busca llevar la música y la creatividad comunitaria al mayor número posible de personas.