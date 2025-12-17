Cine al aire libre, juegos de agua y caravana navideña en Independencia

En medio de altas temperaturas y a pocos días de la celebración de Navidad, la comuna de Independencia ha desplegado una serie de panoramas gratuitos pensados para reunir a las familias, recuperar los espacios públicos y ofrecer momentos de encuentro y alegría, especialmente para niños y niñas.

Uno de los hitos de esta programación es el ciclo “Navidad con Cine bajo las estrellas”, que durante esta semana ha transformado plazas y calles en verdaderas salas de cine al aire libre que tuvo como punto de partida Mi Pobre Angelito.

La programación navideña seguirá este jueves 18, con la proyección de El Grinch (19:30 horas) en calle Retiro, entre Escanilla y López de Alcázar; y el viernes 19, con Harry Potter y la piedra filosofal en el Estadio Villa Ríos (Rivera Interior).

En paralelo, y como anticipo del verano, los juegos de agua y espuma regresarán este viernes 19 en el sector de Santiago Arcos, y el sábado 20 en Hacienda Montalbán, entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Uno de los momentos más esperados será el encendido del Árbol de Navidad, programado para este viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas en Plaza Chacabuco, instancia que marcará oficialmente el inicio de las celebraciones navideñas en la comuna.

Además, la próxima semana, los días viernes 26 y sábado 27, se realizará el tradicional recorrido de la Caravana Navideña, que visitará distintos puntos de Independencia llevando música, color y entretención a las familias, reforzando el espíritu festivo y comunitario que ha marcado esta Navidad en la comuna.