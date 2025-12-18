Las plazas de agua son espacios públicos urbanos que integran el agua como elemento central de uso, diseño y experiencia, combinando recreación, paisaje y funciones ambientales. A diferencia de las plazas tradicionales con jardines o juegos secos, aquí el agua no es solo ornamental, sino interactiva y accesible.

En la antesala del inicio del verano 2026 y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas puso en marcha el funcionamiento de 46 plazas de agua en 21 comunas de la Región Metropolitana, destinadas a la recreación de niños, niñas y sus familias y a ofrecer alivio frente a las altas temperaturas que cada vez caracterizan más a los veranos santiaguinos.

El lanzamiento de este programa se realizó este miércoles en la comuna de Estación Central, en una ceremonia encabezada por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde Felipe Muñoz. Durante la actividad destacaron que, de las 46 plazas de agua habilitadas esta temporada, la ubicada en la comuna en medio de la población Santiago es una de las tres que cuentan con un diseño inclusivo, junto a las plazas de Cerro Navia y Conchalí, reforzando un enfoque de equidad e inclusión en el acceso al espacio público y en la oferta de alternativas de recreación durante el verano.

La apertura de estos espacios recreativos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas en Chile y, particularmente, en la Región Metropolitana, tendencia que se ha intensificado en los últimos años debido al cambio climático. Registros climáticos y estudios recientes muestran que las olas de calor, períodos de tres días consecutivos con temperaturas máximas excepcionalmente altas, son cada vez más frecuentes en Santiago, con más eventos tanto en número como en duración que hace dos décadas.

Las plazas de agua como respuesta urbana

El fenómeno se relaciona con patrones de calentamiento global observados a nivel local y global, donde 2024 fue reportado como el año más caluroso registrado a nivel planetario, y se espera que las regiones interiores de Chile experimenten días con máximas de 35°C o más durante el verano.

“Estamos convencidos en potenciar la conexión ciudadana y estar cerca de los vecinos, abriendo espacios que aporten directamente a una mejor calidad de vida. Eso se refleja en iniciativas como la apertura del Embalse El Yeso y la Laguna Negra, y recientemente la Casa del Agua en Aguas de Ramón, un espacio educativo abierto a la comunidad para aprender sobre el ciclo del agua y su uso responsable. En esa misma línea, hoy inauguramos las plazas del agua como anticipo de un verano que se proyecta especialmente caluroso. Son espacios que existen hace más de 15 años y que permiten a las familias y, especialmente a los niños, refrescarse y disfrutar de manera segura y controlada durante las olas de calor”, expresó Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, resaltó el impacto de estos espacios en la vida cotidiana de los vecinos. “Estamos muy contentos de inaugurar junto a Aguas Andinas esta plaza del agua, una iniciativa que cobra especial sentido en un verano que se proyecta con altas temperaturas. Estos espacios permiten que niños, niñas y familias se refresquen de manera segura, ya que también actúan como verdaderos refugios frente al cambio climático, ayudando a bajar el calor y recuperar el espacio público para la comunidad. Además, es un orgullo contar con un espacio inclusivo, pensado para todas las personas, independiente de su edad o condición de movilidad. Hoy hacemos un llamado a cuidarlo entre todos, a usarlo con responsabilidad y a protegerlo para que pueda mantenerse en el tiempo y seguir beneficiando a las familias de Estación Central”, afirmó.

El impacto comunitario y la expansión de las plazas de agua en la capital

Vecinos también valoraron la iniciativa. Rosa León, residente de la población Santiago desde hace 26 años, afirmó que esta es una instancia “muy bonita para compartir, para acercarnos al municipio y a los vecinos, y especialmente para los niños, que son quienes más disfrutan de esto. Y con las olas de calor que se vienen, se agradece muchísimo. Este año va a ser muy caluroso”.

En la misma línea, Luvenia Soto, otra vecina del sector, señaló: “Me encanta, porque aprovecho de traer a mi nieta. Hoy los niños pasan mucho tiempo en el celular, y aquí al menos de 4 a 6 venimos y se entretiene, justo en las horas de más calor. Salen un poco de la tecnología, y antes no teníamos estos espacios”.

Los recintos funcionan desde hace más de 15 años, con una interrupción durante la pandemia, y retomaron su operación en 2024. Para la temporada 2025–2026, la iniciativa suma nuevas comunas como Quilicura, El Bosque y San Ramón, y contempla recintos que operarán entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con las municipalidades y juntas de vecinos.

La habilitación de cada plaza es gestionada por la Dirección Territorial de Aguas Andinas, en conjunto con los municipios y las comunidades. La apertura de estos espacios depende de la aprobación municipal y prioriza sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, ampliando así el acceso a espacios de encuentro y alivio frente al calor para miles de familias de la Región Metropolitana.