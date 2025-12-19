Abren inscripciones para Futangue Challenge 2026: un clásico del trail running en el sur de Chile

Ya están abiertas las inscripciones para Futangue Challenge 2026, una de las carreras de trail running más importantes del calendario nacional, que cada año convoca a miles de corredores y corredoras en un entorno natural privilegiado, a orillas del Lago Ranco.

Futangue Challenge 2026 confirmó la apertura de su proceso de inscripción y se prepara para una nueva edición que promete volver a reunir a deportistas de alto rendimiento, aficionados y familias completas en el Parque Futangue, uno de los paisajes más imponentes del sur de Chile.

La competencia se realizará el sábado 7 de febrero y ofrecerá una amplia variedad de circuitos, que van desde los 2 kilómetros, pensados para recorridos familiares y principiantes, hasta los 38 kilómetros, diseñados para atletas con mayor experiencia en el trail running.

Todas las rutas recorren senderos con vistas al Lago Ranco, bosques milenarios, ríos, montañas y miradores naturales característicos del parque.

Distancias para todos los niveles

La diversidad de recorridos es uno de los sellos del Futangue Challenge. La carrera permite que personas que se inician en el trail running compartan una misma experiencia con corredores experimentados, en un evento que combina deporte, naturaleza y vida al aire libre.

Esta propuesta inclusiva ha permitido que la competencia se consolide como un panorama deportivo y familiar durante la temporada estival, especialmente en un periodo en que muchas personas aprovechan sus vacaciones para realizar actividades en contacto con la naturaleza.

Una carrera con proyección internacional

Organizada por SportHub por quinto año consecutivo, Futangue Challenge ha logrado posicionarse como una carrera de estándar técnico reconocido entre los corredores. Así lo destaca Felipe de Larraechea, socio de la productora a cargo del evento: “Para SportHub es un orgullo continuar consolidando al Futangue Challenge como un evento de nivel mundial, pensado para que los deportistas de nuestro país disfruten las maravillas del sur de Chile, pero al mismo tiempo destacando sus atributos más allá de nuestras fronteras’’.

Desde la organización subrayan que uno de los aspectos más valorados por quienes han participado en versiones anteriores es la calidad de las rutas y la experiencia integral que ofrece la competencia, tanto a nivel deportivo como humano.

Más que una competencia deportiva

Para muchos corredores, Futangue Challenge no es solo una carrera, sino una experiencia que combina desafío personal, contacto con la naturaleza y sentido de comunidad. “Esta carrera es especial no solo por el entorno en que se realiza, sino también porque es en época de vacaciones, donde las actividades familiares al aire libre son valoradas”, señala De Larraechea, quien además destaca la posibilidad de que participen niños, principiantes y atletas profesionales.

Las inscripciones para Futangue Challenge 2026 ya se encuentran disponibles a través del sitio web oficial del evento, dando inicio a la cuenta regresiva para una nueva edición de una de las pruebas de trail running más esperadas del país.