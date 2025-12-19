Año Nuevo 2026: la Torre Entel regresa como gran escenario cultural de Santiago

El Año Nuevo 2026 marcará el regreso de uno de los panoramas urbanos más emblemáticos de Santiago. La Torre Entel retomará su tradicional espectáculo de fin de año, consolidándose nuevamente como punto de encuentro ciudadano y escenario cultural, en una celebración que combinará música, tecnología y memoria colectiva.

El regreso de una tradición urbana

Después de siete años sin celebraciones masivas, la Torre Entel volverá a ser protagonista la noche del 31 de diciembre. El espectáculo reunirá a artistas de distintos estilos de la música chilena, desde la cumbia hasta las tendencias urbanas, con presentaciones de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini, entre otros.

La puesta en escena incluirá un despliegue tecnológico con 1.000 drones luminosos y 7.000 monotiros de fuegos artificiales, en una propuesta que busca combinar tradición y futuro en el corazón de Santiago.

Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, señaló que “desde sus inicios, la Torre Entel ha sido no sólo un ícono, sino también un escenario natural donde la música y la cultura chilena han plasmado momentos memorables. Cada artista que ha actuado aquí, cada intervención que se ha realizado, ha aportado a construir un legado cultural que queremos honrar y proyectar hacia el futuro”.

Un ícono cultural que trasciende generaciones

Construida en 1974, la Torre Entel se ha consolidado como un símbolo de las telecomunicaciones y del desarrollo tecnológico del país. Con sus 127 metros de altura, inspirados en una antorcha, el edificio ha trascendido su función original para convertirse en un referente cultural y urbano.

A lo largo de los años, ha sido escenario de intervenciones artísticas, eventos deportivos y celebraciones ciudadanas. Entre los hitos más recordados se encuentran obras como “Mariposas Chilensis”, de la artista Valeria Merino, realizada en el marco del festival Hecho en Casa y su iluminación especial durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

La Torre Entel como escenario de la música chilena

Durante las décadas de los 90 y 2000, la Torre Entel fue el epicentro de las celebraciones de Año Nuevo en la capital, congregando a cientos de miles de personas. Artistas como La Sonora Palacios, Tommy Rey y Américo transformaron la Alameda en una gran fiesta popular, consolidando una tradición que marcó a varias generaciones.

El vínculo con la música también se ha reflejado en producciones audiovisuales y homenajes culturales. Desde el videoclip “Quiero verte más” de Francisca Valenzuela, grabado en lo alto de la torre, hasta su aparición en la carátula del disco Otra cosa es con guitarra de Chancho en Piedra, el edificio se ha integrado al imaginario musical chileno.

Para la bienvenida del Año Nuevo 2026, Entel prepara un espectáculo desarrollado junto a Groupe F, reconocida productora francesa de eventos pirotécnicos, conocida por intervenciones en hitos como la Torre Eiffel y el London Eye.

“Este 2026 queremos rendir homenaje a esa historia, pero mirando al futuro con un espectáculo que combinará lo mejor de nuestra tradición con la más avanzada tecnología”, señala Muñoz.

Con más de cinco décadas de historia, la Torre Entel no solo recupera una celebración emblemática, sino que reafirma su rol como ícono cultural de Santiago, en una noche que promete volver a reunir a la ciudad para dar la bienvenida a un nuevo año.