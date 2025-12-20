Mercado París-Londres, el barrio histórico que se convirtió en un nuevo polo turístico en Santiago

Caminar por las calles adoquinadas del barrio París-Londres es viajar a otra época sin salir del centro de Santiago. Entre fachadas neoclásicas, faroles antiguos y un silencio poco habitual para esta zona de la ciudad, hoy emerge el Mercado París Londres, un polo gastronómico y cultural que ha devuelto vida, público y atractivo turístico a uno de los sectores más emblemáticos de la capital.

Ubicado a pasos del Metro Universidad de Chile, este barrio declarado Zona Típica se ha transformado en un punto de encuentro para santiaguinos y visitantes que buscan algo más que una comida: una experiencia urbana donde la historia y la gastronomía conviven.

Mercado París-Londres se ha trasformado en uno de los núcleos capitalinos del arte y el diseño independiente, la cantante Francisca Valenzuela sorprendió a los asistentes, tomándose uno de los balcones del tradicional barrio para ofrecer un show íntimo, que según explicó, fue en homenaje a quienes se atreven a partir de cero.

Un mercado que no es mercado

A diferencia de los mercados tradicionales, el Mercado París Londres no funciona como un recinto cerrado ni como una feria de puestos. Se trata de una concentración de restaurantes, bares, cafés y coctelerías instalados en antiguas casonas y edificios patrimoniales, respetando la arquitectura original del barrio y adaptándola a nuevas formas de consumo y encuentro.

La propuesta es diversa y dinámica, con sabores chilenos e internacionales, propuestas de autor y espacios más relajados para el café o el aperitivo. La oferta se renueva constantemente, dialogando con un público que valora tanto la calidad gastronómica como el entorno.

El gran atractivo del Mercado París Londres no está solo en la mesa. Sus calles —París y Londres— fueron diseñadas a comienzos del siglo XX con inspiración europea, y conservan hasta hoy una identidad única dentro de Santiago. Iglesias, hoteles históricos, antiguas residencias y edificios institucionales forman parte del recorrido, convirtiendo la visita en un paseo ideal tanto de día como al atardecer.

Esta combinación de patrimonio arquitectónico y nuevos usos ha sido clave para la reactivación del sector, que durante años estuvo marcado por el abandono y el bajo flujo peatonal fuera del horario laboral.

Un nuevo punto de encuentro urbano

Hoy, el Mercado París Londres se ha consolidado como un espacio para after office, cenas relajadas, encuentros culturales y turismo urbano. Su ambiente más íntimo, lejos del ruido de las grandes avenidas, lo posiciona como una alternativa atractiva frente a otros polos gastronómicos de la ciudad.

Además, su ubicación estratégica lo convierte en una parada natural para quienes recorren el casco histórico de Santiago, conectando con hitos como la Alameda, el Paseo Ahumada y el Barrio Lastarria.

Más que una moda pasajera, el Mercado París Londres representa la recuperación de barrios históricos a través de la gastronomía, el diseño y la cultura. Un modelo que no solo atrae turistas, sino que también invita a los propios santiaguinos a redescubrir su ciudad desde otra mirada.

En un Santiago que busca revitalizar su centro, este rincón patrimonial demuestra que la historia no está reñida con la innovación, y que comer bien también puede ser una forma de hacer turismo urbano.