Quilicura se toma el verano: festival de teatro gratuito más largo de Chile vuelve a los barrios

Quilicura volverá a convertirse en el epicentro del teatro comunitario este verano. El tradicional festival de artes escénicas impulsado por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, y bautizado en homenaje al dramaturgo Juan Radrigán, se desplegará entre el miércoles 7 y el 31 de enero de 2026 en distintos barrios de la comuna.

Considerado el evento gratuito de artes escénicas más extenso de Chile y Latinoamérica, Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026 presentará una ambiciosa programación que contempla 32 obras, 42 funciones y 225 artistas en escena, además de 42 presentaciones que animarán plazas, canchas deportivas, ferias libres y recintos culturales convertidos en escenarios abiertos.

Con una inversión que supera los $500 millones, financiada íntegramente con recursos municipales, el festival trasladará a los barrios parte de la cartelera más celebrada del circuito nacional, incluyendo montajes que fueron reconocidos como “obra del año” en 2025, y que ahora llegarán con entrada liberada para todas las familias.

El encuentro reunirá a reconocidas figuras de la escena chilena, entre ellas Loreto Valenzuela, Tamara Acosta, Bastián Bodenhöfer, Álvaro Espinoza, Solange Lackington, Néstor Cantilla, Matías Oviedo, Francisca Walker, Jorge Arecheta y Ana Reeves, consolidando una parrilla artística de alto nivel que cruza disciplinas como teatro, danza, circo, ópera, comedia, musicales e incluso ópera popular en ferias.

Entre los títulos confirmados destacan clásicos y piezas contemporáneas como Tres Marías y una Rosa, Bodas de sangre, Noche de Reyes, Recuérdame mi vida, Razones para no morir, La Sociedad de los poetas muertos, Nueva Zelanda, Luisa de América y Perro Muerto. La oferta familiar incluirá montajes como Shrek el Musical, Chok Chok Ñau, Estación Fantasía, Sueños de Circo y Sueños de Circo. El humor, en tanto, llegará con el espectáculo “Kramer en Concierto”, del comediante Stefan Kramer.

En 2025, el festival convocó a 50 mil espectadores, revelando un público altamente comprometido: 69% declaró haber asistido a más de tres funciones, en un país donde 35% de la población reconoce no haber ido nunca al teatro, según mediciones recientes.

La alcaldesa Paulina Bobadilla subrayó el sentido social del encuentro, destacando que “Quilicura Teatro es una apuesta profunda por la dignidad cultural de nuestra comunidad. Es un festival de gran calidad artística, completamente gratuito, que llega a las plazas y a los barrios porque creemos que el acceso a la cultura no puede solamente depender del bolsillo de cada familia. Esta es una decisión que tomamos como gestión, financiando el festival con inversión 100% municipal, convencidos de que cuando se invierte en cultura, se fortalece la comunidad, la identidad y el encuentro entre vecinos y vecinas”.

Curaduría ciudadana y expansión territorial

El sello participativo se mantiene por cuarto año consecutivo. La cartelera 2026 fue definida por un Comité de Programación Ciudadana, integrado por cuatro vecinas seleccionadas entre más de 120 postulantes, quienes durante siete meses asistieron a funciones en salas de la Región Metropolitana y participaron en talleres de formación y apreciación artística, incidiendo directamente en las decisiones culturales de la comuna.

Desde 2022, Quilicura Teatro ha ampliado su cobertura territorial en 167%, consolidando una expansión inédita para un festival comunal. Esta edición llevará funciones a Cancha Colonia, Centro Cultural Municipal, Valle Lo Campino, Polideportivo Municipal, Cancha Santa Luisa, Villa Santa María, además de siete plazas, dos pasacalles y presentaciones de ópera en ferias libres, un formato que busca democratizar lenguajes tradicionalmente centralizados.

El vínculo con la escena local también se refuerza con tres estrenos a cargo de las Compañías Municipales de Danza Contemporánea, Teatro y Danza Urbana, iniciativas que nacen desde el territorio y que han permitido proyectar a artistas emergentes de Quilicura hacia circuitos profesionales.

Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026 confirma así una apuesta cultural sostenida en el tiempo: descentralización, gratuidad, formación de audiencias y participación comunitaria, en una comuna que vuelve a demostrar que el teatro, cuando se saca de las salas y se instala en la vida cotidiana, también puede transformar hábitos, encuentros e imaginarios colectivos.