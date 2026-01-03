La cultura del cóctel vuelve a tomarse el verano santiaguino. La Coctelera Festival celebrará su edición número 11 consolidándose como el evento más importante de la coctelería en Chile, con una propuesta que combina bebidas de autor, experiencias de marca, música en vivo y gastronomía, en un espacio abierto al público y pensado tanto para expertos como aficionados.

La edición 2026 de La Coctelera Festival se realizará los días 7 y 8 de enero en la Explanada Ciudad Empresarial, reuniendo a más de 60 barras al aire libre, foodtrucks y una variada programación musical. El encuentro se ha posicionado como un punto de convergencia entre la industria del bar, la creatividad y el disfrute responsable, ofreciendo un ambiente relajado y festivo.

La parrilla musical incluirá presentaciones de School of Rock, bandas emergentes y shows especiales, entre ellos Los Andersen, tributo a Charly García, interpretado por Sergio Lagos y GLUP, reforzando el cruce entre cultura, música y coctelería que caracteriza al festival.

Jack Daniel’s y su propuesta experiencial

Entre los imperdibles de esta edición destaca la participación de Jack Daniel’s, que contará con un espacio experiencial y una barra especialmente ambientada. El público podrá participar en clases guiadas de coctelería y recorrer el portafolio de la marca, incluyendo sus variedades Honey y Apple, además de una sorpresa que será revelada durante el evento.

Las experiencias estarán lideradas por Gus Vocke, Brand Ambassador regional, junto a Ignacio Martini, Brand Ambassador en Chile. “Nos gusta crear espacios donde la gente simplemente pueda disfrutar. Estar donde la coctelería, la música y el buen beber se viven de forma real, y donde cada encuentro se transforma en una experiencia genuina”, señaló Marcela Carvallo, Area Manager de Jack Daniel’s Chile.

Village y torneo de bartenders

Entre las principales novedades se encuentra el sector Village, definido como el “VIP de los VIP”, con espacios privados para grupos de hasta 12 personas, atención personalizada y vista privilegiada al escenario principal.

Otro eje central será el Torneo de Equipos de Barra, el único de su tipo en Chile. En él competirán 16 equipos de bartenders provenientes de bares consolidados, talentos emergentes y barras regionales, evaluados por un jurado nacional e internacional en técnica, creatividad, improvisación y puesta en escena.