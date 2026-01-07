Vacaciones de verano en la capital: festival infantil ofrece alternativas culturales y recreativas

Con el inicio de las vacaciones de verano, muchas familias buscan panoramas que combinen entretención, cultura y actividades pensadas para distintas edades. En ese contexto, los festivales infantiles al aire libre se consolidan como una alternativa recurrente en la ciudad, al reunir espectáculos en vivo y experiencias recreativas en un solo espacio.

Uno de ellos es Festikids Summer 2026, que prepara su quinta edición para enero.

La quinta versión de Festikids Summer se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero en los jardines del Centro Cultural Las Condes, entre las 11:00 y las 20:00 horas. El encuentro reúne presentaciones artísticas, actividades recreativas y zonas de juego, orientadas a niñas, niños y adultos que acompañan.

La programación considera dos espectáculos principales que encabezan la cartelera de este año, junto a una agenda paralela de teatro, música y entretención al aire libre.

Shows centrales del festival

Uno de los montajes destacados es “Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience”, espectáculo inspirado en la película de Netflix Las Guerreras K-Pop. La puesta en escena mezcla elementos del teatro musical y la estética del K-Pop, con canciones en español e inglés, coreografías y recursos visuales. El show se presentará el sábado 10 de enero a las 17:30 horas y el domingo 11 a las 12:00 horas.

El segundo montaje es “Ven y Canta”, musical infantil basado en la película Sing, que trae a escena a personajes como Buster Moon, Ash, Johnny y Meena en una nueva historia. Esta obra tendrá funciones el sábado 10 de enero a las 12:00 horas y el domingo 11 a las 17:30 horas.

Actividades para distintas edades

Más allá de los espectáculos centrales, el festival contempla una amplia oferta de actividades. Entre ellas se incluyen obras de teatro infantil, marionetas gigantes, presentaciones musicales, juegos al aire libre, karaoke para niñas y niños, un muro de escalada y espacios temáticos como un museo dedicado a Star Wars con piezas utilizadas en las películas.

También habrá áreas de comida, concursos y actividades vinculadas al bienestar animal, como jornadas de adopción de mascotas, configurando un espacio pensado para pasar el día completo en familia.

Entradas y acceso

Las entradas para Festikids Summer 2026 están disponibles a través de Ticketmaster. El valor diario es de $13.500 más cargo por servicio, con promociones para compras familiares y beneficios especiales para vecinos de Las Condes con tarjeta vigente. El ingreso es gratuito para niños y niñas de hasta 1 año y 12 meses.

En un verano marcado por el aumento de actividades recreativas, Festikids Summer se suma a la agenda cultural como una alternativa de panorama familiar, combinando espectáculos en vivo y espacios de juego durante el periodo de vacaciones.