Día de los Patrimonios debuta en verano este 31 de enero con foco en territorios y memoria

Uno de los eventos más esperados del año tendrá una nueva versión en temporada estival. El Día de los Patrimonios llegará para las vacaciones de verano este 31 de enero.

Este martes 6 de enero, el histórico Cerro Santa Lucía se transformó en el punto de partida para dar inicio a una edición inédita que, por primera vez, se celebrará fuera de su fecha tradicional de mayo. La ministra de las Culturas, las Artas y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, lideraron la ceremonia que marca el inicio de esta nueva versión.

En su intervención, la jefa de la cartera de cultura destacó el valor ciudadano de esta nueva conmemoración. “El Presidente Gabriel Boric instruyó la realización de esta nueva versión del Día de los Patrimonios, esta vez en verano, siendo su primera edición este 31 de enero. La invitación es a que este verano podamos vivir una vez más este encuentro, que por más de 25 años se ha consolidado en nuestro país como una fiesta cívica ciudadana muy esperada a lo largo de todo Chile, donde la ciudadanía repleta sus calles, sus barrios patrimoniales, sus edificios, se conecta con su historia y con nuestra memoria compartida”.

De esta manera, la edición estival busca expandir la noción tradicional del patrimonio, incorporado expresiones vivas y cotidianas propias de la temporada. Recuerdos, tradiciones, encuentros comunitarios y prácticas que no siempre habitan museos o monumentos, pero sí construyen identidad. Bajo este sentido, la iniciativa se abre la invitación a que las organizaciones públicas y privadas puedan inscribir sus actividades hasta el 28 de enero en el sitio oficial del evento.

La subsecretaria Carolina Pérez subrayó el impacto institucional de la agenda patrimonial durante la administración actual. “Estamos cerrando el gobierno con esta última actividad cultural abierta a toda la ciudadanía. La programación patrimonial ha estado íntimamente vinculada al desarrollo de políticas públicas para el sector, ya que a través de ella se ha puesto foco en el interés de la ciudadanía por la agenda cultural. Como consecuencia, hemos incrementado el presupuesto, creado y fortalecido herramientas y lineamientos asociados al patrimonio”, explicó.

Desde su origen, el Día de los Patrimonios ha impulsado el reconocimiento de bienes culturales en todas sus formas. Pero esta versión veraniega enfatiza que la herencia cultural también se vive en la música que acompaña enero, en los juegos transmitidos entre generaciones, en los sabores de la estación y en los encuentros que ocurren en plazas, barrios, playas, montañas y parques. Además, pone foco en la dimensión natural del patrimonio: el litoral, el campo y los espacios abiertos que en verano se convierten en escenarios de descanso, memoria y convivencia.

Asimismo, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, cerró la inauguración con un llamado a la aprobación territorial de la celebración. “Esperamos que esta celebración se viva a lo largo y ancho de todo el país, y que ponga en valor una vez más la importancia de los territorios, las comunidades y las prácticas cotidianas que dan sentido a nuestro patrimonio, entendiendo que el verano también es un tiempo para encontrarnos, compartir y cuidar lo que somos”.

De esta manera, el Día de los Patrimonios en verano se plantea como una celebración cercana, afectiva y comunitaria, invitando a comenzar el año reconociendo la cultura desde el tiempo libre, el descanso y el encuentro, como actos esenciales para vivir, cuidar y proyectar el patrimonio de Chile.