Día del Pisco: fiestas, degustaciones y promociones marcarán las celebraciones en el país

Cada 15 de mayo, Chile celebra el Día Nacional del Pisco, una fecha que recuerda la denominación de origen establecida en 1931 y que convirtió al destilado en uno de los productos patrimoniales más emblemáticos del país.

Este 2026, la conmemoración llegará acompañada de fiestas, encuentros gastronómicos, degustaciones y promociones en distintas ciudades, en un contexto donde el pisco chileno continúa fortaleciendo su presencia tanto en el mercado local como internacional.

Ovalle y Paihuano preparan fiestas tradicionales

Las regiones pisqueras también concentrarán algunas de las principales actividades.

En Ovalle se realizará una nueva edición de la Fiesta del Pisco el sábado 16 de mayo en dependencias de la Cooperativa Control Pisquero.

La jornada contempla degustaciones, gastronomía típica, música en vivo, actividades culturales y concursos de bartenders, además de espacios orientados a catas y coctelería.

Mientras tanto, en Paihuano —una de las comunas más vinculadas históricamente al pisco en el Valle del Elqui— se desarrollará otra celebración masiva en el Espacio Control Pisquero de Pisco Elqui.

El evento incluirá degustaciones, emprendimientos locales, artesanía, espectáculos familiares y shows musicales durante toda la jornada.

También habrá concursos y barras dedicadas a distintas preparaciones con pisco.

Coquimbo y La Serena se suman a la celebración

En Coquimbo, el tradicional Barrio Inglés albergará una nueva versión del Boulevard Pisquero.

La actividad se realizará entre el viernes 15 y sábado 16 de mayo y reunirá distintas marcas en torno a degustaciones, música en vivo y activaciones culturales abiertas al público.

Por otra parte, en La Serena se desarrollará el encuentro “Sabores que Conectan: Pisco, Cocina y Territorio”, programado en INACAP La Serena.

La instancia reunirá a chefs, bartenders y representantes de la industria gastronómica nacional.

Entre los invitados figuran Sebastián Salas, Patricio Quiénes, Eugenio Melo, Álvaro Barrientos y Mikel Zulueta.

Santiago: bares y promociones para brindar por el pisco

En la Región Metropolitana, distintos bares y restaurantes prepararon actividades especiales para la fecha.

Una de ellas será la celebración organizada por MalPaso junto a Kross Bar Borderío, donde durante el viernes 15 de mayo se realizarán promociones, concursos, activaciones y música en vivo.

La jornada incluirá un 2×1 en Piscolas y Pisco Sour preparados con Pedro Jiménez MalPaso, además de DJ, photobooth y distintas dinámicas pensadas para celebrar en torno al destilado nacional.

La iniciativa forma parte de la campaña impulsada por la marca para relevar el valor cultural y patrimonial del pisco chileno.

Además de Borderío, los locales Kross Bar de Factoría Italia, Orrego Luco, Mall Sport, Concepción y Antofagasta también se sumarán con promociones especiales durante toda la jornada.

En paralelo, otros locales capitalinos anunciaron descuentos y ofertas vinculadas a coctelería con pisco.

Entre ellos aparecen promociones en Líquidos.cl, descuentos en tragos en La Capital Bar & Restaurant y ofertas especiales en locales como Lola, La Chingana y Casino Dreams.

Un momento positivo para la industria

Las celebraciones llegan además en un escenario favorable para el sector pisquero chileno.

Según cifras destacadas por ProChile, las exportaciones de pisco durante 2025 alcanzaron cerca de US$4 millones, registrando un crecimiento de 27% respecto al año anterior y un aumento de 70% en comparación con 2023.

Actualmente, el destilado chileno llega a más de 70 mercados internacionales.

El crecimiento de la categoría también se ha visto reflejado en competencias internacionales. Durante este año, la pisquera Bou Barroeta, originaria del Valle del Huasco, obtuvo nuevos reconocimientos en el certamen CINVE.

En esa edición, Luxstelle y María’s recibieron Medalla de Oro, mientras que Cofradía y Noor obtuvieron Medalla de Plata.

Un destilado ligado a la identidad chilena

El Día del Pisco busca relevar no solo la relevancia económica de la industria, sino también su valor cultural e histórico para las regiones de Atacama y Coquimbo.

La producción pisquera forma parte de la identidad del norte chico chileno y ha sido históricamente vinculada al desarrollo agrícola, turístico y gastronómico de la zona.

Hoy, mientras el pisco chileno continúa expandiéndose hacia nuevos mercados y ganando espacio en competencias internacionales, las celebraciones del 15 de mayo buscan también reforzar el vínculo entre tradición, territorio y patrimonio.