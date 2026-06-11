Mundial 2026: dónde ver los partidos en Santiago y qué cortes elegir para un asado futbolero

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa deportiva, miles de aficionados empiezan a planificar dónde ver los encuentros del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras algunos optarán por reunirse en bares y restaurantes para vivir el ambiente mundialista, otros preferirán transformar sus hogares en el centro de operaciones futbolero. En este último caso, el asado aparece nuevamente como uno de los protagonistas de las jornadas deportivas.

Opciones para seguir el Mundial fuera de casa

La experiencia de ver un partido rodeado de otros hinchas sigue siendo una de las alternativas preferidas por quienes buscan compartir la emoción del fútbol.

En Santiago existen diversos espacios gastronómicos que habitualmente transmiten eventos deportivos y que podrían convertirse en puntos de encuentro durante la cita planetaria.

Entre ellos destacan Ruta 41 Vitacura, California Cantina en Las Urbinas 56, Providencia, el restaurante de inspiración argentina MILÁ Resto, Ruta 78 Bar & Food, además de Loca Pasta, ubicado en Cerro El Plomo 5680, piso 2, y Taberna del Duende Maipú, en Chacabuco 147.

Estos locales combinan gastronomía, pantallas y un ambiente especialmente diseñado para quienes buscan seguir los encuentros acompañados de amigos o familiares.

El asado, un clásico de los días de fútbol

Para quienes opten por seguir los partidos desde casa, la parrilla continúa siendo una de las tradiciones más asociadas a los grandes eventos deportivos.

Catherine Escobar, gerente comercial de El Carnicero, sostiene que la relación entre fútbol y asado sigue profundamente instalada en la cultura chilena.

“El Mundial nos junta a todos y, en Chile, esa unión tiene nombre propio: la parrilla. No importa si vamos o no, con una buena carne sobre las brasas ya es un triunfo”, afirma.

La especialista explica que la elección de los cortes dependerá del tipo de reunión, la duración del encuentro y los tiempos disponibles para cocinar.

Qué cortes elegir para comenzar el partido

Cuando los invitados llegan y la previa comienza a tomar forma, los cortes de cocción rápida suelen transformarse en la mejor alternativa.

Entre las recomendaciones figuran la entraña, la arrachera y la palanca, además de clásicos embutidos como longanizas y chorizos.

Su principal ventaja es que permiten servir rápidamente las primeras preparaciones mientras avanza la conversación y se espera el inicio del partido.

Los favoritos para el plato principal

Si la idea es organizar un asado más completo, existen cortes tradicionales que destacan por su equilibrio entre sabor, rendimiento y costo.

Escobar recomienda opciones como huachalomo, sobrecostilla, punta paleta y asado carnicero, cortes ampliamente utilizados en las parrillas chilenas.

Para quienes buscan alternativas premium, los favoritos continúan siendo el lomo vetado y el lomo liso, reconocidos por su terneza y sabor.

Ocho consejos para un asado campeón

Más allá del corte elegido, la técnica puede marcar la diferencia entre una buena parrillada y una experiencia memorable.

Entre las principales recomendaciones entregadas por especialistas destacan:

1. Dar una sola vuelta a la carne

Los cortes deben voltearse solo una vez para favorecer una cocción uniforme. Los cortes rápidos requieren aproximadamente diez minutos por lado, mientras que los más grandes pueden necesitar entre 35 y 45 minutos.

2. Elegir piezas de tamaño adecuado

Se recomienda utilizar cortes de entre 600 gramos y un kilo para facilitar una cocción homogénea.

3. Cortar contra la fibra

Al momento de servir, cortar la carne en sentido contrario a la fibra ayuda a obtener una textura más blanda y agradable.

4. Manejar correctamente el fuego

La recomendación es sellar inicialmente con calor fuerte y luego continuar con una temperatura moderada para completar la cocción.

5. Utilizar tenazas

Pinchar o cortar la carne durante el proceso puede provocar pérdida de jugos y afectar el resultado final.

6. Verificar el punto de cocción

Un método tradicional consiste en introducir un pincho metálico en el centro del corte y evaluar la temperatura que alcanza.

7. Respetar el reposo

Una vez retirada de la parrilla, la carne debe descansar entre cinco y diez minutos para permitir una mejor distribución de los jugos.

8. Limpiar la parrilla correctamente

Aplicar agua caliente una vez terminada la jornada facilita la limpieza y ayuda a conservar el equipamiento en mejores condiciones.

Fútbol, amigos y tradición

Aunque aún falta para que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la planificación ya comenzó para muchos aficionados.

Ya sea en bares especializados, restaurantes o alrededor de una parrilla en casa, el torneo promete transformarse nuevamente en una instancia de encuentro. Porque más allá de los resultados deportivos, para muchos el Mundial sigue siendo una excusa perfecta para compartir una mesa, una conversación y una pasión común por el fútbol.

“Prender la parrilla en día de partido es más que preparar una rica comida: es crear el momento. Y si los cortes son los correctos, el asado siempre gana, sin importar el resultado en la cancha”, concluye Catherine Escobar.