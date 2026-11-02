Un destilado elaborado en el Valle del Limarí consiguió un reconocimiento internacional en la octava edición de la Asia International Spirits Competition 2026. Se trata de Pisco Caur, cuya producción artesanal en la comuna de Monte Patria fue distinguida en un certamen que reunió más de 150 muestras provenientes de más de 15 países y cuyo jurado estuvo integrado por compradores y profesionales de la industria de bebidas espirituosas.

Pisco del Valle del Limarí obtiene reconocimiento en Asia

El pisco chileno sumó una nueva distinción internacional luego de que Pisco Caur fuera elegido “Pisco of the Year” en la Asia International Spirits Competition 2026. El reconocimiento se entregó en el marco de la octava edición del certamen, que contempló más de 50 categorías y convocó a destilados de distintos países.

La competencia distinguió dos variedades de este producto elaborado en Flor del Valle, localidad de la comuna de Monte Patria. Su versión Añejado 6 años obtuvo medalla de oro con una puntuación de 95 puntos, mientras que el Reposado 1 año recibió una medalla de bronce.

A estos resultados se sumó el título de Pisco del Año, una de las distinciones especiales de la competencia. Con este reconocimiento, Chile quedó entre los siete países cuyos representantes recibieron premios especiales en esta edición.

¿Cómo se evalúan los destilados en la Asia International Spirits Competition?

Uno de los elementos que caracteriza a la Asia International Spirits Competition es el perfil de quienes integran sus jurados. A diferencia de otros concursos centrados exclusivamente en especialistas en degustación, sus paneles están conformados por compradores profesionales de la industria, entre ellos importadores, distribuidores, sommeliers y responsables de adquisiciones para comercios y restaurantes.

Cada panel cuenta con al menos cuatro evaluadores, quienes analizan los destilados considerando su categoría y precio. De acuerdo con las bases del certamen, los jueces deben abstenerse de entregar medallas a aquellos productos que no estarían dispuestos a importar, distribuir, comprar o vender en sus respectivos negocios.

El proceso de degustación también busca evitar que la marca influya en la decisión. Para ello, las muestras se presentan en copas codificadas, sin las botellas a la vista y sin que los integrantes del jurado conozcan su procedencia comercial.

De esta manera, la evaluación considera las características del destilado y su propuesta de valor antes de que los jueces realicen una deliberación conjunta para definir los resultados.

Uvas Moscatel de Austria y elaboración artesanal en Monte Patria

Detrás de los reconocimientos obtenidos por Pisco Caur se encuentra un proceso de producción vinculado con el Valle del Limarí, territorio de la Región de Coquimbo con tradición vitivinícola y pisquera.

El destilado se elabora a partir de uvas Moscatel de Austria cosechadas a mano y mediante un proceso de destilación en alambique clásico. Estas características forman parte de una producción artesanal desarrollada en Flor del Valle, comuna de Monte Patria.

La distinción obtenida en Asia representa un nuevo hito para el producto y para su proyección fuera del mercado nacional. Entre sus objetivos se encuentra ampliar su presencia en puntos de venta de Chile y explorar una eventual expansión internacional.

Así, el reconocimiento en la Asia International Spirits Competition 2026 vuelve a situar a la producción pisquera chilena en un escenario internacional, esta vez a través de un destilado elaborado en el Valle del Limarí.