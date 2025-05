Décima edición Guía de Aguas premia las aguas más destacadas de la década

En las últimas décadas, el consumo de agua envasadas ha crecido de forma exponencial en todo el mundo. Asociada a salud, pureza y estilo de vida, esta bebida se ha convertido en una opción habitual que suma adherentes que buscan calidad. Pero no todas las aguas son iguales, existen diferencias importantes en calidad, composición y sabor.

Después de una década, Guía de Aguas, ha logrado un denominador común para las aguas envasadas nacionales y extranjeras. Hoy por hoy, hablamos de grandes mercados debido a su crecimiento de manera sostenida, a lo largo del tiempo y que han desarrollado una importante cantidad de formatos y variedades, que van de la mano a los gustos y tendencias de los consumidores.

“Han pasado ya 10 ediciones, un poco más de 10 años, considerando que para la época de pandemia no hicimos la guía, desde que esta idea nació como un proyecto de tesis el año 2009. Yo no soy solo Sommelier soy un apasionado por el mar, el Surf, soy de Pichilemu, entonces tenía que buscar una conexión con el agua, pero aquí en Santiago, así nació La Guía de Aguas, tribuna para destacar las grandes aguas de nuestro país”, comenta Marcelo Pino.

Pino ha sido elegido mejor sommelier del Chile 2011 al 2017 , segundo en América, nº24 del mundo y es Advanced Sommelier by Court of Master Sommelier of London. Además es dueño del Restaurante la Parrilla de Pino,

“La propuesta de aguas extranjeras es sólida, sin embargo, la consistente producción nacional, se centra en aguas de alta calidad, provenientes de distintos valles Chilenos; diversidad que nace gracias a la geografía privilegiada de nuestro país, lo que conlleva a una oferta de productos que dan vida a una vibrante y cada vez más sostenible industria, oferta que desde hace una década, hemos dado a conocer en las diferentes ediciones de la Guía de Aguas por esas marcas”, menciona Patricio Rojas, editor general de la guía.

En esta versión junto al ranking de las mejores Aguas 2025, se ha hecho una mención y distinción especial a las Aguas de la Década. Obteniendo así 5 aguas, en distintas categorías, esto como una manera de premiar la consistencia, calidad y los puntajes sobresalientes obtenidos por esas marcas en las diferentes ediciones de la Guía de Aguas.

Las 5 Aguas de la Década

Agua Mineral Puyehue

Agua Extranjera San Pellegrino

Agua Natural Andes Mountain

Agua Purificada Benedictino

Benedictino Saborizada Manzana

Las Mejores Aguas 2025

Aguas Minerales

Vital Sin Gas

Puyehue Con Gas

Aguas Naturales

Wild Ko Sin Gas

Kura Con Gas

Aguas Purificadas

Benedictino Sin Gas

Rizola Con Gas

Aguas Extranjeras

Evian Sin Gas

Perrier Con Gas

Aguas Saborizadas

Benedictino Manzana (Nacional)

San Pellegrino Pompelmo (Extranjera)

La guía está a la venta On demand en @webook.cl y pronto en versión digital para descargar en marcelopino.cl