El boom del té negro entre los jóvenes: sabor y tradición

El té es una de las bebidas más consumidas en el mundo y en Chile ha pasado de ser parte del desayuno y la once a integrarse en distintos momentos del día. Su valor cultural y su versatilidad lo han posicionado como un verdadero ritual diario. En mayo, se celebró el Día Internacional del Té, una instancia que reconoce la importancia histórica, económica y social de esta infusión.

En nuestro país, el consumo de té ha crecido de manera sostenida en los últimos años y ha encontrado en los jóvenes adultos, especialmente mujeres menores de 35 años, un nuevo grupo impulsor. Cerca de dos de cada cinco personas toman al menos dos tazas diarias, consolidando al té como un hábito cotidiano.

El té negro, el favorito de los chilenos

De todas las variedades, el té negro sigue siendo el preferido. Según cifras de la marca Dilmah, esta categoría representa el 85% del consumo de té en Chile, un 10% más que la media mundial. Su sabor intenso y su arraigo en la tradición familiar explican parte de su popularidad, aunque no es el único en alza.

Tras la pandemia, se ha visto un fuerte crecimiento en los tés saborizados y en las infusiones herbales, con un incremento de dos dígitos solo en el último año. Las proyecciones indican que este tipo de té alcanzará las 1.218 toneladas en 2029, frente a las 831,5 de este año.

Cristián Pastene, Tea Trainer y representante de Dilmah en Latinoamérica, afirma que “hoy el té está cada vez más integrado en la rutina diaria y según la actividad que se realice: momentos de alta concentración como estudiar o trabajar, ver una película o después del almuerzo. Y no se limita solo a una taza caliente, también se disfruta como iced tea listo para beber, o como ingrediente en la gastronomía y la coctelería”.

Té para cada momento del día

Tradición, sabor y beneficios para la salud son los tres factores más mencionados al momento de elegir el té, con un 65%, 61% y 58% respectivamente, según los datos entregados por la marca.

Además, esta bebida se ha diversificado en su uso: no solo se toma caliente en una taza, también se disfruta como iced tea, se utiliza en la gastronomía y hasta en la coctelería. Ya no es solo parte de la once, ahora acompaña jornadas de estudio, trabajo, o se convierte en la pausa ideal después del almuerzo.

Uno de los países con más tradición en el cultivo del té es Sri Lanka, lugar de origen del reconocido té de Ceylon. Con plantaciones en distintas altitudes y un método de cosecha completamente manual, esta nación ha consolidado una reputación internacional por la calidad de su producción.

Tips para disfrutar el té al máximo

Para quienes quieran sacar el mayor provecho de su taza de té, el Tea Trainer entrega algunos consejos prácticos:

Cantidad recomendada : entre 3 y 4 tazas diarias de té fresco.

Preparación : usar agua recién hervida y una bolsita por taza (2,5 g), con un tiempo de infusión de 3 a 5 minutos, según la intensidad deseada.

Almacenamiento : guardar en un lugar fresco, seco, sin olores y en envases herméticos.

Reconocer calidad: un buen té tiene hojas de color uniforme, aroma fresco, infusión traslúcida y sabor equilibrado que no necesita azúcar.

El auge del té entre los jóvenes, su versatilidad de formatos y sabores, y los beneficios que se le atribuyen, proyectan un crecimiento sostenido para esta bebida en Chile. Lejos de perder vigencia, el té, y especialmente el té negro, vive una segunda juventud, esta vez impulsada por nuevas generaciones que lo eligen como compañero de vida diaria.