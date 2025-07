Qué es “Zona Libre de Alcohol”, la cuenta chilena que promueve la sobriedad con estilo

Hace más de cinco años, Manuela Iturrieta decidió que no quería seguir bebiendo. No fue un diagnóstico médico, ni un accidente, ni una intervención familiar, fue un ejercicio de sinceridad personal. “Tenía un consumo problemático, no era alcoholismo, pero no tenía control sobre lo que tomaba”, recuerda.

Lo que vino después no fue aislamiento ni restricciones. Se sintió bien. Tan bien, que quiso contarlo. “Quería que todos supieran lo bien que se sentía no tomar”, afirma. Así nació @ZonaLibredeAlcohol, una cuenta de Instagram que partió con una idea íntima y que hoy es una comunidad de más de 130 mil personas. En ella, Manuela comparte recetas de mocktails, reflexiones sobre la sobriedad, realiza charlas, talleres. Además, lidera desafíos como #MarzoSinAlcohol, un reto que consiste dejar de beber alcohol por un mes para concientizar sobre su consumo.

La revolución del vaso sin trago

Zona Libre de Alcohol no es una cruzada moral. No hay castigo, ni penitencia. “No están castigados por no beber”, dice. “Es una oportunidad para sentirse tranquilos, más conectados, y lo mejor: sin caña al día siguiente”.

Con esa premisa ha creado un ecosistema de herramientas, desde recetarios de mocktails, hasta un libro propio con preparaciones y consejos para quienes deciden probar. Su comunidad no está compuesta solo por personas que han dejado de beber por completo. Hay quienes simplemente han decidido tomar menos, beber solo en ciertas ocasiones o reemplazar el trago por un mocktail.

En paralelo, creó Barra Zero, tienda y barra móvil especializada en bebidas sin alcohol. El catálogo incluye tequilas, whiskys, vinos y destilados sin alcohol, además del Disco (P*5k0 sin alcohol), un producto chileno que emula el sabor del destilado nacional gracias a tecnología de vibración (WAV) y notas de uva moscatel y roble. “Es la alternativa al destilado nacional. Se asemeja en las notas de sabor, sobretodo al preparar una ‘piscola'”, comenta Iturrieta.

Hoy, Barra Zero no solo vende, participa en matrimonios, fiestas, festivales y eventos corporativos donde las personas buscan experiencias diferentes, con tragos que lucen como los de siempre, pero sin alcohol.

De tendencia a cultura

La historia de Manuela se inserta en una transformación más amplia: la sobriedad consciente, tendencia global que promueve reducir o eliminar el alcohol sin renunciar a la vida social. Ejemplos sobran; el Dry July, nacido en Australia en 2008, propone 31 días sin beber en beneficio de pacientes con cáncer. O los Coffee Party, encuentros sin alcohol con música en vivo y café de especialidad que ya ganan espacio en ciudades como Santiago.

También están los bares que hoy ofrecen mocktails elaborados, con estética y complejidad similar a un cóctel tradicional, pero sin una gota de alcohol. Botillerías especializadas como la misma Barra Zero o locales de gastronomía saludable empiezan a incluir estas opciones como parte de la carta habitual.

Y es que el fenómeno dejó de ser nicho. Según IWSR Drinks Market Analysis, las bebidas sin alcohol han crecido más de 7% anual desde 2018, con un impulso claro en jóvenes que privilegian el bienestar por sobre la tradición. En redes, hashtags como #SoberCurious y #AlcoholFree suman millones de menciones.

La propuesta de Manuela no busca eliminar el alcohol del mapa, sino dar la posibilidad de elegir. “lo más importante es tener claro el propósito por el cual quizás no están tomando y aferrarse a él”, dice.