Rompiendo esquemas en la cocina y barra

Llegué a Kairos Badass sin expectativas, solo pensando que me iba a encontrar con las cervezas (porque así empezaron, haciendo cervezas) y con pizzas, hamburguesas, y cosas para los “lolos”, como diría mi papá. Pero al llegar al local en el Parque Arauco, con sus luces de neón rosadas, algunas frases interesantes, un diario en la mesa sobre Kairos y la atención cordial -y ojo, la música-, ya me había cambiado un poco ese prejuicio. Y así como le conté a Benjamín Rifo que el Instagram me daba esa idea de juventud, cervezas, hamburguesas y pizzas, pero lo que estaba a punto de probar me iba a corroborar que tenía solo un prejuicio y gran prejuicio.

Me explicaron que han ido creciendo, de ser cervezas, tener un gran espacio en el Mercado del 14 con Kairos Garden en donde querían hacer el beer garden -nunca antes visto- y ahora con Kairos Badass querían desarrollar el concepto de restaurante acogedor, con cervezas, coctelería de autor apoyándose en su gin banny y comida cosmopolita o “urbana” como le dicen ellos.

Como comida, pasamos por un “sexy ceviche” fresco y cremoso, unos “crispy rice” bien armados y perfectos con salsa unagi, 2 makis: un “Acevichado x100pre” que va con durazno, si, durazno, y estaba exquisito; y el “Acevichado jijiji” que tenía salsa acevichada ahumada.

Luego probamos el “Le Fondue” como hamburguesa que es mi recomendado por lejos (a pesar de mi prejuicio) y el “Lomo Pepper Cremoso” y para terminar, la “torta k-luga” en donde se agradece que no haya sido tan dulce. Como resumen, se notaba que los productos estaban frescos y de calidad, todo estaba muy bien hecho y bien pensado. Se nota que hay un chef detrás y la mayoría de los productos los desarrollan en el lugar como la hamburguesa, la torta, etc. Y ojo, los precios sorprenden para la calidad y presentación de lo que venden.

Por la coctelería les cuento que nuevamente quedé sorprendida, quedándome con la idea de la cerveza que obviamente fueron presentadas al principio en formatos de degustación (Kairos Taste) en donde puedes tener la opción de probar 3 o 6 cervezas de 250cc a $9.770 y $16.770 respectivamente. Probamos la Pils / Nada Personal, la Red Ale / Alerta Roja y la Neipa / Imperio Perdido. Mi favorita la red ale, lejos. Y ojo, que hay un momento que ponen una alerta en la música para indicar que van a regalar cervezas en todas las mesas, lo que hace más entretenido el lugar aún.

Pero yendo ya a la coctelería de la casa, probé la Pócima de la Maldad que es la versión que tienen de una sangría en un copón. Ocupan Cabernet Sauvignon, Gin Banny, jugo de naranja, limón, canela, syrup de durazno y albahaca. Un cóctel bien fresco, la canela queda perfecta en esta mezcla y hay un amargor al final del gin. Su valor $5.970.

Luego un cóctel de moda, un Espresso Martini, a $6.470, buena espuma, bonita presentación. Un poco más liquido y no tan cremoso. Tiene un buen dulzor para nada hostigoso.

De ahí pasamos a la Cueva del Diablo, que contiene tequila reposado, mango, jugo de limón y syrup de cacho de cabra y un enllantado de merken que funciona perfecto para este cóctel. Hay una mantención del picor en la boca, pero no invasivo. Un cóctel bien fresco a pesar de lo cálido del mango. Cuesta $7.570.

Ya pasamos al Coniglio Rosso, uno de mis recomendados del lugar, tiene campari, gin banny y maracuyá, algo de piña y con una espuma de menta jengibre. Es una onda muy de negroni, solo que no tan amargo, más suave y dulce, muy playero o piscinero. Es fresco, el amargor es bien interesante. Su valor es de: $7.570

Y llegamos a los cócteles con -disfraz- el Bad Banny con gin banny, licor de pomelo, jugo de pomelo y limón, syrup de arándanos. Bien suave, rico, se siente el pomelo y el arándano que endulza el cóctel. Entretenida presentación y debe ser uno de los que mas se venden, ya que es bien transversal. Cuesta $7.970

Y el amor que nunca fue también tiene gin banny, jugo de maracuyá, pomelo y limón, tiene la cerveza neipa y un syrup de cacho de cabra, pimentón y frutilla. En el borde le ponen tajín para complementar. Se siente el amargor de la neipa y también el picor del cacho de cabra. El dulzor lo pone la maracuyá y también logra ser un cóctel bien fresco e interesante. Y tiene un valor de $7.970

Mi viaje por Kairos Badass terminó con una certeza: detrás de sus luces de neón y su informalidad, se esconde una buena propuesta gastronómica y de barra que posiblemente llegue a sorprender si siguen creciendo como lo han estado haciendo. ¡Aplausos para el conejito!