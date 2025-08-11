Café en invierno: el aliado perfecto que conquista paladares y suma nuevas recetas en Chile

El frío no solo invita a abrigarse, también abre el apetito. Es una reacción natural: cuando bajan las temperaturas, el cuerpo demanda más energía y, con ello, crece el deseo de disfrutar algo cálido, sabroso y reconfortante.

En este contexto, el café se convierte en un aliado perfecto: su calidez y aroma envolvente lo hacen irresistible, y su versatilidad permite incorporarlo en diversas recetas dulces, ideales para una pausa vespertina o para darse un gusto en las frías jornadas de invierno. En 2025, el café se consolidó como parte de la rutina diaria en Chile: tres de cada cuatro adultos (75 %) lo consume al menos una vez por semana, con un promedio de dos tazas al día —unas 10 a la semana—. El principal motivo es su sabor, señalado por el 56 % de los encuestados, seguido por el impulso de energía que proporciona, con un 33 %.

Café premium: un gusto que gana terreno en Chile

Esta estación del año invita a disfrutar de los pequeños placeres. Con moderación e ingredientes equilibrados, es posible calmar los antojos sin remordimientos. Al fin y al cabo, darse un gusto también es parte esencial del bienestar.

Impulsado por el aumento del consumo, el interés por los cafés premium también se ha disparado en Chile. Los consumidores, cada vez más exigentes en aroma, sabor y textura, impulsan una oferta que se diversifica con cápsulas de alta gama, orígenes exclusivos y preparaciones como el cold brew.

Nuestro país ha convertido al café en un hábito cotidiano en plena expansión, con un consumo frecuente y una marcada inclinación hacia productos de mayor calidad. Aunque el café instantáneo aún predomina en los hogares, el segmento premium avanza con fuerza, impulsando la innovación y la adopción de prácticas sostenibles. Con ingresos sólidos y proyecciones de crecimiento constante, el café se posiciona como un sector estratégico, tanto por su peso cultural como por su relevancia comercial.

Recetas rápidas de café para disfrutar en casa durante el invierno

Por ello, Philips sugiere tres recetas disponibles en su aplicación Home ID para descubrir nuevas maneras de disfrutar el café en casa, especialmente en los días fríos. Son preparaciones rápidas que invitan a explorar sabores reconfortantes y texturas cremosas, sacando el máximo provecho a una cafetera espresso.

Latte con especias otoñales y zapallo: Una opción aromática y cremosa que se prepara en solo cinco minutos. Para dos porciones,

se necesita:

400 ml de leche de avena

100 g de puré de zapallo

60 ml de café espresso

½ cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de mezcla de especias otoñales

2 cucharaditas de syrup de maple o miel

Primero, calentar la leche en una olla sin llegar a hervir. Luego, procesar todos los ingredientes en una batidora hasta obtener una mezcla tersa. Por último, servir caliente en vasos, espolvoreando con más especias encima. Para una versión fría, se puede servir con hielo. La receta es apta para vegetarianos y veganos, y no incluye azúcares refinados.

Café estilo banana split: Esta versión dulce y creativa del café combina frutas y chocolate para un resultado indulgente. Para prepararlo:

1 cucharada de salsa de chocolate

1 espresso

½ plátano

60 ml de leche

30 ml de crema batida

½ cucharadita de chips de chocolate

Triturar el plátano junto con la leche. Luego, en un vaso, verter primero la salsa de chocolate, luego el espresso y la mezcla de plátano. Finalmente, decorar con crema batida y chips de chocolate.

Batido de café frío con helado y chocolate: Ideal para quienes prefieren bebidas frías incluso en invierno:

1 taza de café caliente

2 cuadritos de chocolate negro

1 cucharada de helado de vainilla

4 cubos de hielo

½ cucharadita de chocolate rallado

Derretir los trozos de chocolate directamente en el café recién hecho, mezclando bien. Una vez enfriado a temperatura ambiente, batir junto al helado y el hielo. Finalmente, servir en un vaso alto con virutas de chocolate por encima. Para quienes no tienen mezcla de especias otoñales a mano, pueden crearla con ingredientes comunes: 1 cucharadita de canela, ¼ de cucharadita de nuez moscada, ¼ de jengibre molido, ⅛ de pimienta de Jamaica y ⅛ de clavo molido.