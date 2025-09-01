Aceite de oliva chileno conquista Asia y proyecta su expansión a Europa

Chile vuelve a brillar en el mapa mundial. En medio de la crisis global que atraviesan los grandes productores mediterráneos, el país se consolida como un origen privilegiado para la producción de aceite de oliva extra virgen de calidad superior. La más reciente muestra de ello es el reconocimiento obtenido por Alma Arauco By MORE, aceite chileno producido en el Desierto de Atacama, que fue distinguido con tres premios en los Joota Awards 2025 de Tokio, uno de los certámenes más influyentes de Asia.

El producto, aún no lanzado oficialmente al mercado, obtuvo el Diamond Award como mejor aceite del hemisferio sur, el Special Award – Buyers’ Selection, entregado por expertos del retail japonés, y el Gold Award en la categoría Frutado Intenso. Se trata del único aceite chileno premiado en esta edición, lo que refuerza la creciente proyección internacional del sector.

“Este reconocimiento valida no solo nuestro trabajo, sino también el potencial de Chile como origen de excelencia. La entrada a Londres y el respaldo del mercado japonés confirman que los consumidores valoran lo auténtico, lo sustentable y la calidad del aceite de oliva chileno”, destacó Gisselle Bracamonte, fundadora y directora ejecutiva de MORE Chile.

Chile, un país privilegiado para el aceite de oliva

El éxito internacional de Alma Arauco no es casualidad. Chile reúne condiciones únicas que lo posicionan como un país privilegiado para la producción de aceites de oliva extra vírgenes de alta gama. El clima mediterráneo del valle central y del norte chico, con inviernos lluviosos y veranos secos y soleados, es ideal para el cultivo de olivos.

La amplitud térmica entre el día y la noche favorece la concentración de aromas y antioxidantes, mientras que la sequedad ambiental reduce la incidencia de plagas, permitiendo una producción más limpia y con menor uso de pesticidas.

A esto se suma el aislamiento natural del país, protegido por el desierto de Atacama al norte, la cordillera de los Andes al este, el océano Pacífico al oeste y los hielos australes al sur. Esta geografía actúa como barrera fitosanitaria, garantizando olivares más sanos que en otras regiones productoras del mundo.

Además, al ser una industria relativamente joven —consolidada a partir de los años 90—, Chile ha incorporado tecnología de punta en riego, cosecha mecanizada y extracción en frío, lo que permite obtener aceites frescos, frutados y equilibrados, con acidez natural muy baja.

Reconocimiento internacional y expansión de la industria

Los premios obtenidos por Alma Arauco en Tokio se suman al buen desempeño de Icono By MORE, que en marzo fue distinguido por la plataforma japonesa Rakuten como uno de los aceites más vendidos y mejor evaluados por los consumidores. Tras consolidar su presencia en Asia durante más de una década, la empresa se prepara ahora para expandirse a Europa, con Londres como puerta de entrada al mercado gourmet, gastronómico y hotelero del continente.

Este avance coincide con un escenario global marcado por la fuerte baja en la producción de aceite de oliva en España, Italia y Grecia debido a la sequía, lo que ha elevado los precios internacionales y abierto espacio a nuevos actores del hemisferio sur. Según cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Chile se posicionó en 2024 como el noveno mayor exportador mundial de aceite de oliva, reforzando su rol como potencia emergente en la industria.

Así, cada nuevo galardón no solo enaltece a una marca en particular, sino que impulsa a todo el sector chileno, consolidando al país como uno de los grandes orígenes mundiales de aceite de oliva extra virgen, reconocido por su autenticidad, pureza y calidad excepcional.