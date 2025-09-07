“Terremoto” en botella y en cerveza: las nuevas alternativas listas para celebrar Fiestas Patrias

Falta menos de un mes para que Chile se llene de fondas, cuecas, asados y sabores típicos. Entre empanadas, mote con huesillo y chicha, el terremoto sigue siendo el rey indiscutido de las celebraciones dieciocheras. Tradicionalmente preparado con pipeño, granadina y helado de piña, este trago emblemático ahora tiene nuevas versiones.

Por un lado, 120 Sabores lanzó una edición especial de vino sabor terremoto en formato 1,5 litros, listo para servir. Elaborado con vino blanco y saborizantes naturales de piña y granadina, mantiene el equilibrio entre dulzor y frescura característico de este cóctel.

Junto con esta edición, la marca también presentó una sangría frutal, pensada para acompañar comidas ligeras como tapas, pizzas o quesos, también en formato familiar.

A su vez, Exportación Selecto Frutal anunció el retorno de su edición limitada de Terremoto en formato botellón de 1,5 litros. Una propuesta práctica, que viene lista para servir y que rinde homenaje al clásico brebaje dieciochero, combinando tradición y comodidad en una sola botella.

El Terremoto de Exportación Selecto Frutal mantiene la receta que lo ha hecho célebre: vino blanco, esencia de granadina y piña, replicando fielmente el sabor del preparado artesanal. El equipo enológico de la marca trabajó en diversas combinaciones hasta alcanzar el equilibrio perfecto, con una graduación alcohólica de 8°. El resultado es una bebida lista para disfrutar, que puede servirse tal cual o con helado de piña, según el gusto del consumidor.

Esto refuerza la categoría de vinos frutales, segmento que inauguró en el país con propuestas frescas y de menor graduación alcohólica, alineadas con tendencias nacionales e internacionales. La línea, compuesta por las variedades permanentes Melvin, Frutilla/Naranja, Naranja/Manzana, Durazno, Frutilla Borgoña y Tropical, se caracteriza por su versatilidad en sabores para todos los gustos y por su variedad de opciones para distintas temporadas del año.

Innovación dieciochena

Estos productos se suman a la creciente tendencia de los Ready to Drink (RTD), cócteles listos para beber que han ganado popularidad por su practicidad y formato familiar, especialmente en celebraciones masivas.

En paralelo, la innovación llegó también al mundo cervecero. NotCo y Cervecería LOA lanzaron la primera cerveza con sabor a terremoto, bautizada como “Chela Terremoto”. Esta edición limitada conserva la esencia del clásico de fonda, pero en una versión más ligera: tiene 50% menos de calorías, menos azúcar y un 4,8% de alcohol.

La distribución inicial quedó a cargo de Jumbo, que adquirió toda la primera producción.

Tradición y novedad en la mesa dieciochera

Ambas propuestas reflejan cómo la tradición puede renovarse sin perder identidad. El vino sabor terremoto de 120 Sabores y la Chela Terremoto de NotCo y LOA llegan justo a tiempo para esta temporada de celebraciones, ofreciendo alternativas prácticas y diferentes para quienes quieran sorprender a familiares y amigos.

Ya sea en su versión clásica con helado de piña, en botellón listo para servir o en formato cerveza, el terremoto chileno sigue siendo protagonista indiscutido de septiembre.