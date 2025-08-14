Nueva cerveza sabor “Terremoto”: la innovación chilena que llega justo para las Fiestas Patrias

Falta poco más de un mes para que las fondas, celebraciones y asados se tomen Chile. El 18 de septiembre no solo es la fecha de celebración de la independencia, sino también la excusa perfecta para reencontrarse con algunos clásicos gastronómicos nacionales: la empanada de pino, el choripán, la chicha, el mote con huesillo y, por supuesto, el terremoto. Un trago dulce y contundente que mezcla pipeño, granadina y helado de piña.

Este 2025, el terremoto llega con una versión distinta: en forma de cerveza. Sí, una cerveza con sabor a terremoto.

La alianza que hizo posible la “Chela Terremoto”

La idea nació de una conversación casual en un evento de emprendimiento y terminó siendo una de las colaboraciones más osadas del año. LOA, conocida como una de las cervezas más vanguardistas del país, se unió a NotCo, la foodtech chilena que ha revolucionado la industria alimentaria con productos de origen vegetal, para crear una bebida lista para tomar que reinterpreta al ícono dieciochero.

La “Chela Terremoto” conserva el sabor característico de fonda, pero con un giro más ligero: tiene un 50% menos de calorías, menos azúcar que un terremoto tradicional y 4,8° de alcohol, ideal para quienes quieren celebrar sin excesos.

“Hay una sola marca a la que le iría a pinchar esta idea: que estén igual de locos que nosotros”, bromeó Matías Muchnick, fundador de NotCo.

De la idea a la góndola

El proceso fue tan vertiginoso como la propuesta. En apenas dos meses, los equipos de NotCo y LOA trabajaron juntos en el laboratorio, la planta y la cocina, afinando la receta, diseñando el packaging y cerrando acuerdos de distribución.

“Martes de pololeo. Todos los martes a las 14:00 en la planta, con choripán, papas fritas y AI”, recuerdan entre risas los creadores, aludiendo al ambiente distendido pero intenso que marcó el proyecto.

La apuesta convenció rápidamente a Jumbo, que adquirió el 100% de la producción inicial y se transformó en distribuidor exclusivo. Desde la semana del 11 de agosto, la Chela Terremoto estará disponible en todo el país.

Innovación con sello chileno

Más allá del producto en sí, la colaboración refleja una forma de trabajar que combina creatividad, rapidez y camaradería. “Las ideas no valen nada si los equipos no te acompañan a ejecutarlas. Acá todos nos metimos con la misma fuerza”, comentó Javier Cueto, fundador de LOA.

Este lanzamiento es también una muestra de cómo la innovación puede partir desde lo más tradicional. El terremoto es, quizás, uno de los tragos más identitarios de las Fiestas Patrias y ahora tiene un formato que une practicidad y novedad sin perder el espíritu original.

Con esta edición limitada, NotCo y LOA apuestan por sorprender al consumidor chileno justo a tiempo para la temporada de celebración. Y aunque el nombre evoque temblores, esta cerveza busca otro tipo de sacudida: la de la curiosidad y las ganas de probar algo distinto.