Savia Bar y su barra con coctelería de inspiración asiática

Tras el éxito de Arca Bar en Nueva Costanera, los cuatro socios del Grupo Arca abrieron Savia Bar a finales de octubre de 2024. Este lugar está inspirado en distintas cocinas orientales pensadas para compartir, como baos, nigiris, karaage y pad thai. La coctelería también tiene inspiración asiática, incluyendo sake, té y algunas frutas exóticas de la región.

Savia se siente como el lugar perfecto para juntarse. Tiene capacidad para 180 personas, una buena barra para sentarse a mirar todo lo que pasa y, al final, se encuentra un mural alucinante de Fab Ciraolo. Lo bueno es que aquí se come, se bebe y se pasa bien, a un buen precio para estar en Alonso de Córdova.

En la coctelería de autor hay nuevos cócteles, como el Black Sour, que lleva whisky, limón, syrup y albúmina para su espuma. En este caso lo sirven con hielos, por el whisky. También está el Kaen, con tequila, mezcal, mandarina, pomelo y limón, más un enllantado de tajín. Este cóctel tiene un dulzor equilibrado y el amargor del pomelo resalta; es más cálido que fresco.

Midori Ha, otro de los cócteles nuevos, contiene gin, limón, maracuyá, jengibre, albahaca y un poco de syrup. Es un cóctel fresco, se siente la fruta y la albahaca, con buena acidez y una linda presentación.

De la coctelería que ya estaba en la carta, probamos el Gong Sour, que aparte de pisco lleva un poco de sake, harta espuma por la albúmina y un dulzor al gusto chileno. Luego pasamos a un copón con el Savia Fizz, que combina gin, limón, frutilla, albahaca, agua carbonatada de jengibre y agua gasificada. Es un cóctel bien de primavera/verano, fresco, con buen nivel de dulzor y acidez.

Terminamos con el Hanami Kiss, que mezcla gin, sake, jugo de arándano y mora, umeshu (licor de ciruelas verdes) y jugo de limón. Aquí falta un poco más de precisión en el dulzor para sentir mejor el sake y permitir que el umeshu sea protagonista y refuerce la onda asiática.

También ofrecen coctelería clásica, mocktelería como un espresso tonic, jugos y una amplia variedad de destilados: tequila, sake, gin, whisky, pisco, entre otros.

Savia Bar es el lugar para ir con amigos, comer bien y compartir; conversar con buena música y disfrutar de una coctelería que destaca por su presentación y sabores acertados para un público que busca pasarlo bien. Esta mezcla funciona porque la gente disfruta y paga por platos y cócteles generosos a un buen precio.

El Grupo Arca ya tiene la mirada puesta en su próxima apertura para el año que viene. Habrá que estar atentos a qué concepto gastronómico nos sorprenderá en 2026.