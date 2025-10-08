Movi Night: un espacio para descubrir la pasión y los vinos de los viñateros independientes

El próximo 11 de octubre, la Sala Gente será escenario de la décima edición de Movi Night, el evento más importante del año para el Movimiento de Viñateros Independientes (MOVI). Esta versión reunirá a dueños y enólogos de cada proyecto MOVI en un encuentro único para conversar, degustar y compartir nuevas cosechas y líneas de vino, además de celebrar la incorporación de nuevos miembros como Bodega Mariana y Vinos Manu.

“Porque es el evento más importante que hacemos en el año, donde nos acercamos a los consumidores y amantes del vino. Estarán presentes los mismos dueños y enólogos detrás de cada uno de los proyectos. Una tremenda oportunidad para conversar, degustar y conocer los proyectos, historias y sueños de las personas que formamos MOVI y, por supuesto, pasarlo bien, dada la tremenda noche que nos espera”, comenta Cristián Goich, encargado de Comunicaciones de MOVI.

La música será protagonista con los hits de los 80 y 90, incluyendo un potente show tributo a Queen a cargo de Rapsodia, seguido de una fiesta retro. La Sala Gente se dividirá en dos espacios: uno para gastronomía y bar, y otro para la feria de vinos, que luego se transformará en la pista de baile.

“En cuanto a vinos, es la oportunidad en que los socios MOVI comparten sus nuevas cosechas y líneas de vinos. Algunos socios comparan cosechas antiguas con sus nuevas ediciones para así conocer la evolución de sus vinos. Y no solo es una feria de vinos, sino que es la feria de vinos MOVI, con productores que se atreven a ‘pensar en chico’, con una perspectiva moderna de Chile. Somos la otra cara del vino chileno”, agrega Juan Pablo Rosset, presidente de MOVI.

Los asistentes también podrán disfrutar de carros de comida con sándwiches, shawarmas, crepés salados y dulces, hamburguesas, pizzas, quesos y charcutería. La organización recomienda asistir en transporte público, Uber o taxi para disfrutar de los vinos responsablemente.

Las entradas están disponibles en Evently y también a través de los socios MOVI, quienes cuentan con descuentos para sus seguidores.

Más información en las redes sociales de MOVI: @movichile.