Chile celebra el Día del Bartender con diversas actividades y un histórico impulso al pisco nacional

Este 11 de octubre, Día del Bartender, la industria de la coctelería nacional celebra no solo a los profesionales que dan vida a las barras del país, sino también un hito que marcará un antes y un después en la promoción internacional del pisco chileno.

En el marco del reciente Campeonato Panamericano de Bartenders realizado en Chile —un éxito de convocatoria y profesionalización—, se selló un acuerdo sin precedentes para llevar nuestro destilado a las barras del mundo.

La International Bartenders Association (IBA) y la Asociación de Productores de Pisco A.G. (PiscoChile) firmaron en La Serena un Memorándum de Entendimiento para difundir la historia, cultura y técnica detrás del destilado nacional. Impulsada por Ricardo Guerrero, presidente de la Asociación Central de Bartenders de Chile (Acebach) y fundador de Bar Academy, esta alianza permitirá conectar directamente con bartenders de más de 70 países, generando proyectos educativos, promocionales y de capacitación en torno al pisco chileno.

“Estoy aquí por un motivo: la unificación de la dirección de International Bartenders Association con Pisco Chile, con los productores de Pisco, un espíritu fantástico nacional de Chile. Estamos creando una parcería que va a desenvolver el conocimiento del pisco a nivel mundial y la identificación de mixología con pisco. Espero que sea una aventura muy bonita, grande y duradera”, aseguró Bruno Santos, presidente de International Bartenders Association.

Por su parte Ricardo Guerrero, presidente de Acebach afirmó que “este acuerdo marca un hito en nuestra historia de promoción de nuestra cultura a través del pisco para salir al mundo. Estamos convencidos de que esta alianza es el camino para conectar con quienes están detrás de las barras en los mejores hoteles y restaurantes del planeta.”

Con esta iniciativa, nuestro destilado se posiciona como embajador de la coctelería nacional en un circuito de alto impacto, sumando presencia en la página principal de la IBA, participación destacada en el World Cocktail Championship 2025 —incluyendo la obligatoriedad de usar pisco chileno en una de sus rondas— y difusión en redes globales. Un paso decisivo para que el pisco chileno conquiste nuevas barras y paladares en todo el mundo.

Actividades por el Día Nacional del Bartender

En el marco del Día Nacional del Bartender, que se celebra este 11 de octubre -día exacto en que Chile se convirtió en miembro oficial de la International Bartenders Association (IBA)- se llevará a cabo una completa agenda de actividades durante toda la semana, diseñada para celebrar a los profesionales de la coctelería y ofrecer experiencias únicas al público.

11 de octubre: Descuentos especiales durante toda la semana del bartender*. A las 11:00 hrs, bienvenida y desayuno en Artemisa con entrega de la insignia “Pulseras”. A las 23:00 hrs, fiesta en Club 7 (previa inscripción).

Cada una de estas actividades se coordina y reserva con cada bar participante.