Selección Gastronómica de Chile logra tres premios en el Trophée Passion International 2025

La gastronomía chilena vuelve a dejar huella en Europa. La Selección Gastronómica de Chile, liderada por el chef Nicolás Gárate, obtuvo una destacada participación en el Trophée Passion International 2025, organizado por la prestigiosa Académie Culinaire de France.

El certamen se realizó los días 18 y 19 de octubre en el Salón Serbotel de Nantes, y reunió a los seis mejores equipos del mundo: Estados Unidos, Francia, Marruecos, Bélgica, México y Chile.

El primer lugar fue para Estados Unidos, seguido por Francia y Marruecos. Sin embargo, la participación chilena marcó un hito para Latinoamérica, al obtener tres importantes reconocimientos en una competencia de altísimo nivel, que reunió a Meilleurs Ouvriers de France (MOF), jurados internacionales y reconocidos chefs de distintas escuelas gastronómicas del mundo.

El equipo nacional obtuvo el premio al mejor equipo de competencias, al mejor chef y a la mejor presentación de bandeja. Su propuesta estuvo inspirada en la Fiesta de La Tirana, una de las celebraciones religiosas más representativas del norte de Chile, fusionando tradición, color y simbolismo con la alta cocina.

Embajadores de la cocina chilena

El chef Gárate, fundador de la Academia Gastronómica Internacional de Chile, ha liderado en los últimos años un proceso que ha situado a la cocina chilena en la órbita de las competencias internacionales. Su lema “De la calle pal mundo” resume una historia de esfuerzo y perseverancia que inspira a nuevas generaciones de cocineros.

“Jamás hubiera pensado que este año me daría tanto, hace muchos años atrás nunca pensé a donde el destino me tenía preparado llegar, siempre en mi mente el barrio pero nunca sabré hacia dónde me lleva este camino de trabajo arduo y profesional”, sostuvo.

En los últimos años, la Selección Gastronómica de Chile ha obtenido medallas de oro en Alemania, Australia, República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Uruguay, además de un desempeño sobresaliente en los IKA Culinary Olympics y el Mundial de Oceanía.

Su constante presencia en podios internacionales ha consolidado a Chile como una potencia emergente de la gastronomía competitiva latinoamericana.

La Selección Gastronómica de Chile —también conocida como Culinary Team Chile— está conformada por un grupo de chefs y técnicos que representan distintas áreas del arte culinario. Junto a Gárate, destacan Camila Sánchez, pastelera y pieza clave en la creación del menú; Jorge Ortega, coach del equipo; y jóvenes talentos como Gabriel Reyes, Margarita Becerra y Lucero Sánchez, quienes encarnan la nueva generación de cocineros chilenos.

Con estos logros, Chile no solo sube al podio de las competencias internacionales, sino que se consolida como un país con una identidad culinaria madura, diversa y reconocida en el extranjero.