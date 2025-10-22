Catad’Or World Wine Awards celebra 30 años con innovación, enoturismo y alcance internacional

El jurado internacional estará integrado por 70 especialistas provenientes de 17 países y será presidido por el reconocido Master of Wine británico Alistair Cooper MW. Bajo su liderazgo, se evaluarán las muestras para otorgar las prestigiosas medallas de Plata, Oro y Gran Oro, además del sello de “Certificación de Aprobación” a los productos que alcancen 85 puntos o más, respaldando su excelencia y calidad.

“Estamos felices de celebrar estos 30 años con una participación internacional tan significativa, lo que refleja el creciente interés en nuestro certamen. Nos sentimos muy honrados de que tres prestigiosas universidades, tanto chilenas como extranjeras, hayan enviado muestras al concurso, avalando el rigor y la seriedad de nuestras evaluaciones”, comenta Pablo Ugarte, director ejecutivo de Catad’Or.

Las nuevas categorías y evaluaciones con apoyo de inteligencia artificial

Catad’Or World Wine Awards tiene prestigio tanto nacional como internacional. Además, cuenta con el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y de la VINOFED (Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Licores), lo que le da sello de competencia de carácter internacional.

Además del tradicional informe informatizado, Catad’Or proporcionará a cada participante una nota de cata consolidada, elaborada con el apoyo de inteligencia artificial (IA). La competencia también incorpora nuevas categorías, reforzando su enfoque en la innovación y la diversidad del mundo vitivinícola.

Mejor Vino Gastronómico: Destaca aquellos vinos que sobresalen por su versatilidad y armonía en la mesa, ideales para maridajes y experiencias culinarias de alto nivel.

Una categoría que refleja las nuevas tendencias de consumo responsable y los estilos de vida más saludables.

Nuevos reportes: Manteniendo la tradición de transparencia, cada productor recibirá un informe detallado de su evaluación. Este año, además, cada producto contará con un comentario o nota de cata elaborado a partir de las observaciones del jurado y sintetizado con el apoyo de inteligencia artificial.

Tour enoturístico, nuevas categorías y participación internacional

Una de las principales novedades de esta edición es el tour enoturístico que llevará al jurado a explorar los valles vitivinícolas de Maipo y Colchagua. La agenda incluye una cena con Viña La Rosa, visitas a Viña Santa Rita en Maipo, al Hotel Santa Cruz Plaza, al Museo de Viña Santa Cruz en Lolol y a Closs Apalta en el Valle de Apalta. La iniciativa busca acercar a los evaluadores a la diversidad y riqueza territorial del vino chileno, promoviendo el contacto directo con los productores.

Por otro lado, entran nuevas categorías en la competencia. El concurso amplía su diversidad con la incorporación de categorías especiales para sake y sidra, así como una creciente participación de vinos ancestrales campesinos de distintas regiones de Chile, impulsada por el apoyo del INDAP.

Asimismo, se celebrará la quinta edición del Catad’Or World Spirits Awards, certamen dedicado a destilados, donde destacarán gin, pisco, cócteles, mezcal, cachaça, whisky y ron, consolidando a Catad’Or como un referente también en el ámbito de las bebidas espirituosas.

Otra de las novedades de esta celebración es la participación de Hungría como país invitado. El país ofrecerá al jurado de Catad’Or una exclusiva masterclass de vinos húngaros, complementada con una elegante recepción cultural acompañada de un concierto de órgano, poniendo en valor su patrimonio vitivinícola y cultural.

“Nos sentimos especialmente contentos con los programas de apoyo al productor de pequeña escala que desarrollaremos con nuestro nuevo partner, Industria Corchera (ICSA), para llevar tecnología de punta a los pequeños agricultores y a la familia agrícola campesina. Nos sentimos conformes con la participación, incluso en un contexto desafiante para la industria. Esta edición será una verdadera fiesta internacional que pone a Chile en el radar del vino mundial”, finaliza Ugarte.