Chile se consolida como potencia cafetera: 12 cafeterías entre las 100 mejores de Sudamérica

El aroma del café chileno está cruzando fronteras. En la última edición del ranking The South America’s 100 Best Coffee Shops 2025, doce cafeterías nacionales fueron reconocidas entre las mejores de todo el continente, marcando un hito para la industria local y consolidando el creciente interés por el café de especialidad en el país.

La ceremonia de premiación se realizó el pasado 25 de octubre en Bogotá, durante la Cafés de Colombia Expo 2025, el evento más importante del rubro en la región. Allí, baristas, productores y expertos celebraron la diversidad y calidad de las propuestas cafeteras sudamericanas, con Chile logrando una presencia más sólida que nunca.

Cafeterías chilenas que conquistaron el ranking

Las cafeterías nacionales destacadas reflejan la diversidad geográfica y cultural del país: desde el extremo sur en Punta Arenas y Puerto Natales, hasta las grandes urbes del centro y sur de Chile.

Entre las mejores ubicaciones se encuentran:

Holaste! Speciality Coffee (Puerto Natales) – 3° lugar

– 3° lugar Eco Mapu Coffee (Villarrica) – 10° lugar

– 10° lugar Wake Up Coffee Lab (Punta Arenas) – 14° lugar

– 14° lugar Café Local (Villarrica) – 26° lugar

– 26° lugar Café Micelio (Puerto Varas) – 33° lugar

– 33° lugar Café Folks (Puerto Varas) – 50° lugar

– 50° lugar Buho Nómada (Puerto Montt) – 57° lugar

– 57° lugar Primates Tostadores (Talca) – 68° lugar

– 68° lugar Artemisa Coffee / Cocktail Bar (Las Condes) – 77° lugar

– 77° lugar Eleganza Coffee Roaster (Melipeuco) – 79° lugar

– 79° lugar Café Black Mamba (Providencia) – 88° lugar

– 88° lugar Café Bauda (Castro) – 99° lugar

Cada una de ellas fue evaluada por un jurado internacional que consideró la calidad del café, la hospitalidad, la propuesta de valor y el impacto cultural de cada espacio.

Una comunidad cafetera en crecimiento

Desde la organización The Best Coffee Shops Chile señalaron que este reconocimiento refleja el esfuerzo colectivo detrás del auge del café nacional. “Cada una de estas cafeterías refleja lo mejor de nuestra cultura cafetera: calidad, dedicación, experiencia y sentido de comunidad. Hoy, Chile reafirma su presencia en el mapa del café latinoamericano”, destacaron.

Actualmente, el país cuenta con más de 200 cafeterías de especialidad distribuidas a lo largo del territorio, muchas de ellas comprometidas con la sostenibilidad, la trazabilidad del grano y el desarrollo de tostadores locales.

Con este logro, Chile no solo celebra su consolidación en el circuito sudamericano, sino que también se prepara para dar el siguiente paso: la competencia global The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, que se llevará a cabo en Madrid, España, entre el 14 y el 16 de febrero del próximo año.

Una oportunidad que podría coronar el trabajo de baristas, emprendedores y tostadores nacionales que están llevando el café chileno a nuevos horizontes.