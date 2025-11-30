Los alimentos ultraprocesados son una amenaza para la salud mundial, advierten los expertos

Expertos de varios países alertaron que es necesario actuar ya para reducir los alimentos ultraprocesados en las dietas de todo el mundo debido a la amenaza que suponen para la salud.

En una investigación mundial, afirmaron que nuestra forma de alimentarnos está cambiando, pasando de alimentos frescos e integrales a comidas baratas y altamente procesadas, lo que aumenta el riesgo de padecer una serie de enfermedades crónicas, como la obesidad y la depresión.

En un artículo publicado en la revista científica The Lancet , los investigadores afirman que los gobiernos deben “dar un paso al frente” e introducir advertencias e impuestos más elevados sobre los productos ultraprocesados, con el fin de ayudar a financiar el acceso a alimentos más nutritivos.

Sin embargo, algunos científicos afirman que este estudio no puede demostrar que los ultraporcesados causen directamente daños a la salud y que se necesitan más investigaciones y ensayos para demostrarlo.

Tales alimentos se definen como aquellos que contienen más de cinco ingredientes que no se encuentran en la despensa de una cocina doméstica, como emulsionantes, conservantes, aditivos, colorantes y edulcorantes.

Algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados son las salchichas, las papas fritas, los pastelillos, las galletas, las sopas instantáneas, las bebidas gaseosas, los helados y el pan de supermercado.

Excesos perjudiciales

Las encuestas indican que estos alimentos fabricados industrialmente están aumentando en las dietas de todo el mundo, lo que empeora la calidad de lo que comemos, con un exceso de azúcar y grasas poco saludables y una falta de fibra y proteínas.