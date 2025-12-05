Porque no todo es vino en Les Dix Vins

Les Dix Vins nació como una importadora de quesos franceses, luego expandió su negocio a los vinos de origen galo y, finalmente, aprovechó toda esa experiencia para convertirse en un elegante bar de vinos y restaurante. Su nombre, que se traduce como “los diez vinos”, refleja su filosofía: siempre ofrecer diez vinos de pequeños productores por copa, con una selección que se renueva cada semana.

Fui a conocer el nuevo Les Dix Vins, ubicado en el tercer piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), y aunque es claramente un lugar pensado para el vino, también cuenta con una hermosa barra dedicada a la coctelería clásica. Allí puedes disfrutar preparaciones con vermut, espumantes, destilados, cerveza y más.

Para comenzar, probamos una Tequila Margarita preparada con tequila blanco, Cointreau y jugo de limón. Un cóctel suave, agradable, cítrico y con una excelente crusta de sal.

Luego seguimos con el Martini Clásico, elaborado con gin y vermut, pero con un giro irresistible: lo acompañan aceitunas sevillanas rellenas con queso francés Fourme d’Ambert. Una delicia. Es un cóctel elegante, ideal para sentarse en la barra y disfrutar esa mezcla perfecta de sabores. Lejos, mi favorito del lugar.

También degustamos un Jack Rose, que lleva calvados, syrup de frutos rojos y un toque de jugo de limón. Se finaliza con un poco de agua con gas, lo que lo vuelve más refrescante. Es fresco, cítrico y ligeramente dulce, con una burbuja muy bien lograda. Perfecto para estos días primaverales.

Para cerrar, probamos un Negroni con vermut rosso, Campari y gin: sabores clásicos donde destaca su amargor intenso.

Así que, si eres amante del buen vino pero de vez en cuando quieres disfrutar un cóctel clásico bien hecho, Les Dix Vins en el MUT es tu próximo destino imperdible. Una combinación ganadora que quizá no esperabas encontrar en un bar de vinos.