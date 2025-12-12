El snack coreano que sorprende al paladar chileno: el Tteokkochi se vuelve tendencia

Aunque el kimchi abrió el camino para los sabores coreanos en Chile, hoy otro plato comienza a funcionar como “nuevo imprescindible”.

La influencia de la gastronomía coreana en Chile ya no es una novedad. El kimchi, ese fermentado picante a base de repollo, ajo, jengibre y especias, se instaló con fuerza gracias a su sabor intenso y a sus beneficios probióticos para la salud. Pero su reinado hoy debe compartir el escenario con un nuevo protagonista: el Tteokkochi.

Según Alexander García, chef y socio de Koychi el crecimiento del interés por sabores asiáticos ha impulsado a los consumidores a explorar más allá de los fermentados tradicionales. Y en ese camino, el Tteokkochi se ha convertido en una revelación.

Del kimchi al Tteokkochi

El kimchi se mantendrá como un clásico saludable y versátil, pero el público chileno está mostrando interés por preparaciones más lúdicas y sorprendentes. En ese contexto, el Tteokkochi llama la atención por su simpleza y su capacidad de generar curiosidad inmediata.

Se trata de brochetas hechas con pasteles de arroz cocido al vapor (tteok), moldeados en forma alargada y luego fritos para obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Para los chilenos, esta forma de “churro de arroz” resulta completamente distinta a lo conocido.

“Lo encuentran sabroso y distinto porque acá no es normal ver arroz en una forma tubular. Al masticarlo es como una gomita, y eso es divertido para las personas”, explica García.

Una salsa coreana que marca la diferencia

El atractivo del Tteokkochi no se limita a su forma. Su sabor está determinado por un ingrediente que se ha vuelto clave en la expansión de la gastronomía coreana: el gochujang. Esta pasta fermentada de color rojo intenso es la base de la salsa yangnyeom, una mezcla picante y agridulce que cubre las brochetas.

Aunque Chile está familiarizado con platos agridulces de origen chino, el chef aclara que no es comparable.

En Koychi, muchos clientes lo piden como entrada, snack o incluso para llevar, replicando la experiencia coreana donde esta preparación es un clásico de la comida callejera.

El nuevo imprescindible del público chileno

El Tteokkochi se perfila como el nuevo “must” para quienes buscan sabores distintos, accesibles y al paso. Su color rojo vibrante, su textura combinada y su mezcla de dulzor y picor lo han convertido en uno de los platos más fotografiados y comentados por quienes visitan locales coreanos.

Para García, el avance de estas preparaciones no significa una competencia interna. “Lo interesante de estos sabores es que no compiten, se complementan. Uno refresca, el otro sorprende; uno es tradición, el otro es descubrimiento. Y juntos muestran por qué la gastronomía coreana sigue avanzando en Chile, conquistando a un público que cada día quiere experimentar más”, asegura.