Bárbara Hernández entró oficialmente al Salón de la Fama de la Natación

La nadadora chilena de aguas gélidas Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena de Hielo”, ingresó oficialmente este sábado 16 de mayo al International Marathon Swimming Hall of Fame en San Diego, California, y se convirtió en la primera persona chilena y la séptima mujer latina en recibir este reconocimiento, informó Radio Cooperativa.

La deportista nacional fue incorporada como “Nadadora de Honor”, categoría reservada para figuras con más de una década de trayectoria, hazañas de ultra distancia y un aporte significativo al desarrollo de la natación de aguas abiertas y maratón en sus países.

El comité internacional valoró la consistencia, liderazgo e influencia de Hernández, quien suma más de 23 años ligada a las aguas abiertas y más de una década dedicada a la natación extrema, con logros como los cruces de los siete mares, la Triple Corona y el doble cruce del Canal de La Mancha realizado en julio de 2025.

“Quiero agradecer este reconocimiento y dedicarlo a todos los chilenos y chilenas que no creen en lo imposible”, señaló Hernández, quien afirmó que este hito demuestra que desde deportes no tradicionales también se pueden alcanzar marcas mundiales y abrir camino para nuevas generaciones.

Tras este ingreso al Salón de la Fama, Bárbara Hernández ya prepara uno de los mayores desafíos de su carrera: completar en agosto de 2026 el doble cruce del Canal Santa Catalina, en Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas.