Joyas ocultas del whisky en una cata única con etiquetas de culto

Total Spirits, la tienda online con más de 10 años de trayectoria en Chile y especialista en la importación y comercialización de whiskies y destilados premium para el canal Horeca, invita a cerrar el año con un evento pensado para verdaderos conocedores. Una experiencia irrepetible que pone el foco en la exclusividad, el origen y la diversidad de estilos que conviven dentro del universo del whisky.

Se trata de la Cata Joyas Ocultas del Whisky, que se realizará el próximo 19 de diciembre en el Hotel W de Santiago, a partir de las 19:00 horas. Una instancia donde se podrán degustar etiquetas únicas y de producción extremadamente limitada, algunas de las cuales incluso ya no volverán a elaborarse, lo que las transforma en piezas de culto dentro del mundo del destilado.

Más allá de la degustación, el encuentro propone una inmersión en las diferencias que hacen único a cada whisky: su país de origen, el tipo de destilación, el uso —o no— de turba, el tiempo de guarda y la influencia decisiva de la madera. Factores que explican por qué no todos los whiskies saben igual y por qué ciertas botellas alcanzan un estatus casi legendario.

Irlanda, por ejemplo, es reconocida por whiskies más suaves, elegantes y sedosos, generalmente triple destilados, donde priman los aromas frutales y una textura amable en boca. Escocia, en cambio, despliega un abanico mucho más amplio de estilos: desde perfiles intensos y estructurados, hasta expresiones profundamente ahumadas, marcadas por la turba y el carácter del territorio.

La cita reunirá en el salón Wine Lab del Hotel W algunas de las mejores marcas de whisky del mundo, acompañadas por un menú de maridaje especialmente creado por el chef Jonadab Flores, pensado para realzar los matices de cada copa y convertir la experiencia en un recorrido sensorial completo.

“Queremos cerrar este 2025 con una experiencia que quede en la retina de los fanáticos del whisky. Una oportunidad de regalar —o regalarse— una noche inolvidable a quienes conocen y disfrutan esta bebida tan especial y exclusiva. Es un momento perfecto para darse un gusto y finalizar el año como corresponde”, comenta Sergei Syurin, socio de Total Spirits.

Las joyas que protagonizan la cata

Las etiquetas seleccionadas para esta Cata Joyas Ocultas reflejan distintos estilos, orígenes y filosofías de producción:

Knappogue Castle 16 : whisky irlandés excepcionalmente suave y complejo, envejecido durante 16 años. Un referente de elegancia y tradición, ideal para quienes valoran la fineza y el equilibrio.

Craigellachie 17 : single malt escocés madurado en barricas de roble americano, con un perfil robusto, complejo y una firma sensorial profundamente respetada por los entendidos.

Caperdonich 18 Peated – Small Batch : single malt escocés ahumado, embotellado tras casi dos décadas como parte de la Secret Speyside Collection. Una verdadera joya proveniente de una destilería que ya no existe.

Kilchoman 10 STR – Single Cask 232/2011: whisky escocés intensamente ahumado, terminado en barricas STR (shaved, toasted, re-charred), que aportan profundidad, carácter y una complejidad poco común. Un perfil singular dentro del mundo del whisky.

Para conocer más detalles sobre este encuentro exclusivo y asegurar un cupo, se puede ingresar al enlace disponible en la bio de @totalspirits. Una última oportunidad del año para entender, copa en mano, por qué el whisky es mucho más que una bebida: es historia, territorio y tiempo embotellado.