Cocina del mar en Navidad: propuestas saludables para celebrar en familia

En un contexto donde muchas familias buscan opciones más saludables para las celebraciones de fin de año, los productos del mar vuelven a ganar protagonismo en las mesas navideñas.

Con la llegada de diciembre, la planificación de las cenas de Navidad y Año Nuevo se vuelve un tema central en los hogares. Frente a preparaciones tradicionales altas en grasas y carnes rojas, los productos del mar aparecen como una opción equilibrada, rica en proteínas y ácidos grasos beneficiosos para la salud.

Desde la Corporación ProPescado destacaron que el pescado no solo aporta valor nutricional, sino que también permite una amplia variedad de preparaciones, adaptables a distintos presupuestos y gustos.

Felipe Sandoval, presidente de ProPescado, indicó que “en estas celebraciones de fin de año queremos hacer un llamado a las familias a preferir el pescado, porque además de ser una alternativa saludable y nutritiva, tiene una gran variedad de platos que sirven para innovar en la cocina y sorprender en las cenas de fin de año”.

Recetas del mar que combinan sabor, salud y creatividad

Entre las propuestas pensadas para estas fiestas destacan platos que pueden funcionar tanto como fondo principal como entradas frías o tibias.

La merluza del sur con guiso de mote, por ejemplo, combina un pescado tradicional con ingredientes de la despensa chilena, logrando un plato contundente y balanceado.

Otra alternativa es el jurel escabechado, ideal para prepararse con anticipación y servir frío, una ventaja práctica en jornadas de altas temperaturas. A ello se suman opciones más innovadoras, como las croquetas de bonito, que mezclan sabores intensos y frescos, o el mousse de camarón acompañado de pebre de cochayuyo, pensado como entrada para compartir.

Acceso a más preparaciones y educación alimentaria

Desde ProPescado recalcaron que estas recetas forman parte de un trabajo permanente por fomentar el consumo de productos del mar en Chile. Las preparaciones están disponibles en plataformas digitales como el canal de YouTube Come Pescado Chile, redes sociales y el sitio web comepescado.cl, donde se pueden encontrar más ideas para entradas y platos principales.

La propuesta apunta a que las celebraciones de fin de año no solo sean un espacio de encuentro, sino también una oportunidad para incorporar hábitos alimentarios más saludables. Con ingredientes locales, preparaciones sencillas y un enfoque en la nutrición, los productos del mar se consolidan como protagonistas para una Navidad distinta, sabrosa y consciente.

Conoce aquí las principales recetas para las cenas de navidad y año nuevo:

1.- Merluza del sur con guiso de mote

Ingredientes: (4 personas)

Para la merluza

800 grs. de merluza del sur (1 filete grande o 2 pequeños)

Eneldo, sal y pimienta (a gusto)

Para el guiso de mote

2 tasa de mote cocido (hay lugares donde ya lo venden cocido)

1 zanahoria picada en cubos

1 vara de apio picada en cubos

½ bandeja de champiñones cortada en láminas

½ cebolla morada picada en cubos

½ pimentón picado en cubos

1 diente de ajo picado en cubos

1 taza de crema de leche

Sal y pimienta al gusto

Preparación: El pescado es una proteína que agradece ser salada con anterioridad, agregamos pimienta y eneldo, una hierba que viene muy bien con los pescados. Mientras nuestro pescado reposa un segundo, partiremos con el guiso de mote. En un sartén bien caliente, agregamos una cucharada de aceite y ponemos, zanahoria, apio, cebolla morada, ajo y pimentón rojo, todo en cubitos. Una vez tomen un poco de temperatura, colocamos el mote y una cucharadita de crema.

Hacer el pescado a la plancha es muy fácil, pre calentamos un sartén con un poco de aceite y diente de ajo entero, dispones la merluza austral por el lado de la piel por un minuto y medio, luego con cuidado lo damos vuelta y lo dejamos cocinar 2 minutos más. La idea es no resecarlo.

2.- Jurel escabechado

Ingredientes: (4 personas)

600 grs de filetes de jurel (1 jurel de 1,2 kg app)

2 cucharadas de aceite

1 zanahoria cortada en cubos

1 cebolla cortada en cubos

1 vara de apio cortada en cubos (y un par de hojas picadas finas)

½ vaso de vinagre blanco

Un poco de agua (en caso que se seque mucho)

Unas hojas de cilantro

Sal y pimienta al gusto

Preparación: Disponer los filetes de jurel, hacer leves cortes sobre la piel y agregar sal y pimienta, reservar. En un poco de aceite poner las cebollas y el ajo. Agregar las zanahorias, apio, cilantro, el vinagre y pimienta. Hervir 15 minutos, si ve que se seca agregue un poco de agua. Agregar los filetes de jurel, hervir 3 minutos. Probar para corregir la salazón. Calentar, tapar y retirar del fuego. Cuando entibie colocar en una fuente de vidrio con tapa y al refrigerador.

3.- Croquetas de bonito

Ingredientes: (4 personas)

Para las croquetas

400 grs. de filete de bonito (1 filete grande)

1 diente de ajo

1 trozo pequeño de jengibre

1 cebollín picado finamente

1 cucharada de sésamo

2 cucharadas de salsa de soya

Para la ensalada

Hojas verdes (lechuga, rúcula, berros, hojas de betarraga, etc.)

½ pimento cortado en julianas (tiritas)

Un poco de semillas de maravilla u otra que disponga (opcional)

Limón, sal y aceite para aliñar

Preparación: Cortamos el Bonito lo más fino que podamos, agregamos sésamo, un cebollín completo, incluyendo la parte verde, un diente de ajo y jengibre rayado, y dos cucharadas de salsa de soya, lo revolvemos hasta que todos los sabores se fusionen, dejamos reposar en el frío por a lo menos 1 hora. Luego formamos estas croquetas y las volvemos a llevar al frío por otros 30 minutos.

Para la ensalada, hojas de lechuga muy frescas, almendras tostadas y julianas de pimentón en conserva, aliñamos con un toque de vinagre, aceite de maravilla, sal y pimienta.

Para las croquetas, disponemos de un sartén muy caliente, agregamos un velo de aceite, y cocinamos 2 minutos por lado, la idea es que el centro de nuestra croqueta quede a punto.