Asado de fin de año: cómo elegir los cortes ideales que combinan picoteo, sabor y una cena navideña

A diferencia de otras fechas del calendario, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen reunir a más personas en torno a mesas extensas y menús pensados para compartir durante varias horas. En ese contexto, el asado se organiza en tiempos: un inicio marcado por aperitivos a la parrilla y una cena central con carnes de mayor presencia. Según Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, “en diciembre las familias buscan un menú balanceado, es decir, comenzar con cortes rápidos que permitan compartir desde temprano, y luego avanzar a carnes de mayor protagonismo para la cena principal”.

Sabor, rapidez y buen rendimiento en la parrilla

La clave, explica, está en combinar distintos tipos de cortes para cubrir ambos momentos. Embutidos como butifarras y longanizas ayudan a abrir el apetito, junto a carnes listas en pocos minutos, mientras que piezas con hueso, como costillar, banderita y asado de tira, aportan sabor y carácter a la parrilla. A eso se suman cortes rendidores como el huachalomo y clásicos como el lomo liso, que se mantienen como una apuesta segura en celebraciones numerosas.

Para el picoteo, Martínez enfatiza que “el aperitivo requiere carnes de cocción rápida y que sean fáciles de cortar para servir en trozos pequeños”. En ese grupo destacan la palanca y el flat iron, ambos valorados por su terneza, fibras delgadas y buena respuesta al calor intenso, lo que permite servirlos de inmediato sin perder jugosidad.

La malaya de cerdo también resalta por su dorado parejo y sabor intenso, mientras que el trutro largo deshuesado ofrece versatilidad y buen rendimiento, con preparaciones en tiras o cubos que resultan prácticas y económicas para compartir.

Presencia y cocciones que marcan la diferencia

En la cena principal, en cambio, cobran protagonismo los cortes de mayor estructura. El lomo liso sigue encabezando las preferencias por su ternura y adaptabilidad, con una cocción recomendada que combine sellado fuerte y fuego medio para lograr un punto rosado y jugoso. El costillar, tanto de cerdo como de vacuno, se consolida como una opción familiar y contundente, especialmente cuando se cocina lentamente y se termina a mayor temperatura para caramelizar. El asado de tira y la banderita también ganan espacio por el sabor profundo que entrega el hueso.

Como alternativa completa para la mesa, el trutro entero de pollo aparece como una opción valorada por su rendimiento y facilidad para porcionar, además de su buena combinación con distintos acompañamientos. Para quienes buscan una buena relación entre precio y calidad, el huachalomo destaca en cocciones medias que mantengan su jugosidad, mientras que la punta de ganso se posiciona como un corte firme, ideal para preparaciones lentas y con sellado previo para potenciar su sabor.

“Combinar cortes rápidos con carnes que requieren cocciones más largas permite que el asado fluya sin estrés, ya que se parte compartiendo mientras los cortes principales toman su tiempo en la parrilla”, detalla el Gerente Comercial de Doña Carne. Con estas recomendaciones, la cadena de carnicerías propone un menú flexible, pensado para distintas celebraciones, donde el asado vuelve a ocupar un lugar central en las reuniones de fin de año.