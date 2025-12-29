Alimentación vegana: del activismo a una opción cotidiana para miles de chilenos

El veganismo dejó de ser una práctica marginal para instalarse como una opción alimentaria cada vez más visible en Chile. Así lo confirma un reciente sondeo de Criteria junto a la ONG Veganuary, que revela que un 42% de las personas estaría dispuesta a probar una alimentación basada en plantas durante el próximo “Enero Vegano”, una señal clara de que la adaptación a este estilo de vida avanza de manera sostenida.

Cuando faltan pocos días para el inicio de 2026, los resultados del estudio muestran una mayor disposición a experimentar con dietas libres de productos de origen animal. La campaña “Enero Vegano”, impulsada a nivel internacional por Veganuary, invita a las personas a probar durante 31 días una alimentación vegana, entregando recetas, guías prácticas y apoyo gratuito para facilitar el proceso.

El interés no se limita solo a quienes ya siguen este tipo de dieta. Según el sondeo, un 29% de las personas no es vegana, pero tiene familiares o amigos cercanos que sí lo son, lo que refleja cómo el veganismo se ha integrado progresivamente en los entornos cotidianos. Esta cercanía es aún mayor entre jóvenes de 18 a 29 años, donde la cifra alcanza un 37%.

Jóvenes y cambio cultural

El estudio también indica que un 9% de la población tiene un vínculo alto con la alimentación vegana: un 3% la sigue actualmente y un 6% la practicó en el pasado. En el segmento joven, este porcentaje sube a un 16%, confirmando que las nuevas generaciones lideran la apertura hacia modelos alimentarios alternativos.

Para Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, estos resultados reflejan un cambio profundo. “Estos resultados nos dicen algo muy poderoso: casi la mitad de Chile está lista para probar algo diferente. No se trata de transformarse en alguien más, sino de descubrir una versión de ti mismo que ya estaba ahí, esperando. Y cuando casi 3 de cada 10 personas tienen a alguien cercano viviendo el veganismo, sabemos que esto ya no es un experimento aislado, es un movimiento que está cambiando vidas, familias y comunidades”, afirma.

De filosofía a opción cotidiana

El veganismo fue definido formalmente en 1944 por The Vegan Society como una filosofía que busca la emancipación de los animales de la explotación humana. Con el paso de las décadas, este concepto ha evolucionado y hoy se expresa no solo como una postura ética, sino también como una alternativa alimentaria vinculada a la salud, el medioambiente y la sostenibilidad.

En ese contexto, un 17% de las personas en Chile declara conocer o seguir activamente la campaña Enero Vegano, que este año se presenta bajo el concepto “Nuevo Año, Mismo Tú”. La iniciativa busca alejarse de la idea de una reinvención forzada y proponer pequeños cambios coherentes con los valores personales de cada individuo.

Uno de los factores que explica la mayor adhesión al veganismo es la diversidad de dietas basadas en plantas que existen actualmente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de alimentación prioriza alimentos de origen vegetal y reduce el consumo de sal, grasas saturadas y azúcares añadidos.

La OMS identifica al menos seis estilos de dietas basadas en plantas, que van desde la vegana —que excluye todos los productos animales— hasta opciones más flexibles como la pesca-vegetariana o la semi-vegetariana. Esta variedad permite que muchas personas se adapten gradualmente, sin necesidad de cambios radicales, lo que facilita la transición y reduce las barreras de entrada.

El crecimiento del veganismo en Chile parece responder a múltiples motivaciones: mayor conciencia ambiental, preocupación por la salud, vínculos personales con personas veganas y una oferta cada vez más amplia de productos y recetas. Iniciativas como Enero Vegano buscan justamente acompañar ese proceso de adaptación, entregando herramientas concretas para experimentar sin presiones.