Qué vino logró 99 puntos en Descorchados 2026 y fue elegido Mejor Tinto de Chile

Cabo de Hornos, el vino ícono de Viña San Pedro, alcanzó un hito histórico para el Cabernet Sauvignon chileno al obtener 99 puntos en la edición 2026 de la guía Descorchados, donde además fue distinguido como Mejor Tinto de Chile por su cosecha 2023.

El reconocimiento corona una trayectoria sostenida de alto nivel. En los últimos años, el vino ha mantenido puntajes por sobre los 93 puntos, con cosechas como 2021 y 2022 marcando una línea ascendente. La añada 2022 alcanzó 97 puntos, un anticipo de la madurez técnica y conceptual que hoy se consolida con el puntaje casi perfecto de 2023.

El resultado destaca también por su procedencia. Si bien los Cabernet Sauvignon con calificaciones extraordinarias en Chile suelen provenir de zonas históricamente reconocidas, como Isla de Maipo, Cabo de Hornos es el único vino de su categoría, proveniente del Valle del Cachapoal Andes, en alcanzar una evaluación de esta magnitud, un logro que subraya el potencial del terroir y el trabajo de largo aliento desarrollado en esta denominación.

Este éxito se da bajo la dirección enológica de Gabriel Mustakis, quien en la misma edición fue elegido “Mejor Enólogo de Chile”, un reconocimiento que refuerza el liderazgo técnico y la visión que ha guiado al proyecto durante años.

La cosecha 2023 es un Cabernet Sauvignon 100% de Cachapoal Andes, a 500 metros sobre el nivel del mar. Sus suelos fluviales y mixtos del piedemonte andino, compuestos por gravas, rocas angulares, arena, limo y arcilla, aportan taninos pulidos, una estructura fina y un sello mineral distintivo. La marcada amplitud térmica y la influencia de la cordillera terminan de definir un estilo que habla directamente de su origen.

La vinificación se realizó bajo una filosofía de mínima intervención, con una triple selección manual de uvas en distintas etapas, fermentación en cubas de variados tamaños y materiales para resguardar la identidad de cada polígono del viñedo, y una crianza de 22 meses en barricas de roble francés y fudres, buscando precisión, equilibrio y expresión territorial.

El reconocimiento, explican desde la viña, es el reflejo de casi tres décadas de trabajo colaborativo entre los equipos agrícola, enológico y de bodega, y reafirma el propósito que ha guiado a Cabo de Hornos desde su creación: elaborar vinos excepcionales capaces de expresar, con autenticidad, la grandeza del lugar del que provienen.