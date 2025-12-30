Chile se consolida como referente global en vitivinicultura sostenible en los Green Awards 2025

Chile volvió a posicionarse en la primera línea de la vitivinicultura sostenible mundial tras la ceremonia de los Green Awards 2025 de The Drinks Business, realizada en Londres. En la 16ª edición de estos premios —los únicos dedicados exclusivamente a reconocer prácticas eco-friendly en la industria global de bebidas alcohólicas—, varias compañías chilenas destacaron entre cientos de postulaciones provenientes de todo el mundo.

Los galardones confirman una tendencia clara: la sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para transformarse en una estrategia central de negocio, reputación y conexión con los consumidores. En ese escenario, Chile fue protagonista.

Emiliana Organic Vineyards: Iniciativa Orgánica del Año

Uno de los reconocimientos más relevantes recayó en Emiliana Organic Vineyards, que obtuvo el premio a la “Organic Initiative of the Year” gracias a su ambicioso proyecto de vermicompostaje a gran escala, implementado desde Ovalle hasta Mulchén.

El jurado valoró especialmente la magnitud y profundidad del programa, que durante el último año permitió enriquecer más de 4,5 millones de kilos de material orgánico, transformando residuos agrícolas, subproductos de vendimia y descartes comunitarios en fertilizantes naturales de alta calidad. La iniciativa combina agricultura regenerativa, economía circular y colaboración territorial, integrando a pequeños agricultores, ferias libres, trabajadores y comunidades rurales.

Además del premio principal, Emiliana fue runner up en la categoría Green Company of the Year, destacando su hoja de ruta “The Future is Organic”, que proyecta compromisos claros hacia 2030, manteniendo el 100% de sus 1.150 hectáreas certificadas orgánicas.

Este nuevo galardón se suma al reconocimiento obtenido en 2024, cuando Sebastián Tramón, gerente de Sustentabilidad de la viña, fue distinguido como Green Personality of the Year, reforzando el liderazgo de Emiliana como uno de los referentes globales en producción vitivinícola sostenible.

Concha y Toro: gran escala con foco ambiental

Otro de los grandes triunfos chilenos fue para Viña Concha y Toro, que se quedó con el Amorim Sustainability Award for a Producer, una de las distinciones más competitivas del certamen.

El jurado destacó el enfoque integral, estructurado y de gran escala del grupo, valorando su capacidad de adaptar estrategias de sostenibilidad a distintos climas, territorios y realidades productivas. Desde gestión hídrica y biodiversidad hasta eficiencia energética y gobernanza, Concha y Toro fue descrita como una empresa que “lidera el camino hacia un futuro más verde en la industria del vino”.

VSPT Wine Group: premio especial por viticultura regenerativa

El Amorim Special Award fue otorgado al VSPT Wine Group, también de origen chileno, por su fuerte inversión en viticultura regenerativa, protección de la biodiversidad y energías limpias. El reconocimiento puso énfasis en el rol estratégico del grupo y en el liderazgo técnico impulsado desde su área agrícola, demostrando que la sostenibilidad puede ser implementada de forma transversal en grandes estructuras productivas.

Con esto, la destacada presencia chilena en los Green Awards 2025 refuerza el posicionamiento del país como un laboratorio vivo de innovación sostenible, donde conviven proyectos de escala global con iniciativas profundamente arraigadas en el territorio.

Para The Drinks Business, estos premios no solo celebran buenas prácticas, sino que buscan inspirar a la industria completa a adoptar modelos más responsables en producción, logística, energía y relación con las comunidades. En ese desafío, Chile no solo participa: marca pauta.