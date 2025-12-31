III Feria de Vinos Quinta Alegre vuelve al Barrio Parque Bustamante en enero de 2026

El Barrio Parque Bustamante se prepara para recibir la tercera versión de la Feria de Vinos Quinta Alegre, una de las actividades enogastronómicas más esperadas del verano capitalino, que se realizará los días 10 y 11 de enero de 2026.

La feria es organizada por la Asociación Gremial Barrio Parque Bustamante, en conjunto con el Gobierno de Santiago y la Municipalidad de Providencia, y busca consolidarse como una experiencia turística, cultural y gastronómica de alto valor para vecinos, visitantes y amantes del vino.

En esta nueva versión, la Feria de Vinos Quinta Alegre contará con más de 50 stands de vinos y destilados, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de descubrir y degustar lo mejor del mundo enológico de la Región Metropolitana y sus alrededores, en un entorno patrimonial y urbano único.

Con la adquisición de una copa oficial de la feria, con un valor de $10 mil la preventa y un valor de $12.990, los asistentes podrán acceder a cuatro degustaciones, además de conocer más sobre el vino, sus procesos, variedades y propuestas, directamente de la mano de productores y especialistas. Preventa de ticket disponible en www.barriobustamante.cl

El Alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó la relevancia de este encuentro para el desarrollo de la comuna, posicionando a Barrio Bustamante como un polo gastronómico y arquitectónico único, que fusiona nuestra identidad con una oferta vitivinícola única. Esta transformación no solo impulsa el desarrollo económico local, sino que fortalece el orgullo y el sentido de comunidad de nuestros vecinos.

Al respecto, Carlos Arellano, presidente de la Asociación Gremial Barrio Parque Bustamante, destacó el sentido histórico y cultural de esta iniciativa, señalando que “Quinta Alegre fue, durante el siglo XVIII, un verdadero ícono de la vida cultural y vitivinícola de Santiago. Hoy, como asociación gremial, trabajamos para devolverle al barrio esa esencia histórica, celebrando el vino no sólo como un producto, sino como una experiencia sensorial, turística y cultural que conecta a las personas con el patrimonio del Barrio Parque Bustamante”.

La Feria de Vinos Quinta Alegre busca así poner en valor el legado histórico del sector, integrando tradición, identidad barrial y desarrollo turístico, y posicionando al Barrio Parque Bustamante como un polo de encuentro enogastronómico y cultural dentro de la ciudad.

La invitación es a ser parte de esta experiencia que celebra el vino, el patrimonio y la vida de barrio, en un espacio que históricamente ha sido punto de encuentro para la cultura y la sociabilidad santiaguina.

Seminario de Cepas Patrimoniales: La historia se bebe, se escucha y se comparte.

En el marco de la III Versión de la Feria de Vinos de Quinta Alegre, se desarrollará el Seminario de Cepas Patrimoniales, una de las actividades centrales de esta celebración que pone en valor la historia vitivinícola y cultural del territorio.

La relación virtuosa entre La Quinta Alegre y este seminario, que se realizará el sábado 10 de enero en el Museo Ciudadano ex Benjamín Vicuña Mackenna, nace desde una raíz profunda y compartida. La Quinta Alegre ya existía como espacio productivo y social en el siglo XVIII, período en el que muchas de las cepas patrimoniales chilenas, como País, Moscatel y Cinsault, formaban parte esencial de la vida cotidiana, agrícola y cultural del país.

Más que una cata, este seminario propone un encuentro entre historia, vino y territorio, donde el espacio dialoga con las cepas que dieron origen a nuestra identidad vitivinícola. Su realización en La Quinta Alegre constituye un acto de coherencia patrimonial, en el que confluyen la memoria del campo, la tradición agrícola y la puesta en valor de vinos que hoy representan un Chile auténtico, sustentable y con sentido de origen.

Celebrar las cepas patrimoniales en un espacio con más de 300 años de historia es una invitación a reconectar el pasado con el presente, rescatando nuestro patrimonio cultural y proyectándolo hacia nuevas generaciones de amantes del vino.