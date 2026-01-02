Cocina nórdica: los productos del mar que definen la gastronomía de Noruega

Fría, pura y profundamente ligada a su entorno, la gastronomía de Noruega ha logrado posicionarse en la escena internacional gracias a la nueva cocina nórdica y al uso de ingredientes de alta calidad provenientes, en su mayoría, del mar.

Rodeado de agua y con extensas costas, el país ha desarrollado una tradición culinaria basada en pescados y mariscos, aprovechando los recursos cercanos como eje central de su cocina. En los últimos años, esta herencia se ha proyectado hacia la alta gastronomía, convirtiendo a Noruega en un referente de técnicas modernas y respeto por el producto.

Desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España explican que las frías y cristalinas aguas del país ofrecen “el entorno ideal para el desarrollo de especies marinas excepcionales”, lo que se traduce en alimentos sinónimo de frescura, sostenibilidad y excelencia.

Salmón, bacalao y el protagonismo de los clásicos

Entre los productos más reconocidos destacan el salmón y el bacalao, disponibles durante todo el año gracias a la acuicultura. El salmón ahumado, en particular, se ha transformado en un emblema gastronómico, especialmente en fechas festivas.

“Es el producto estrella de la Navidad. Su consumo se dispara: cerca del 90 % de los hogares lo incluyen en sus menús festivos, y la mayoría lo prefiere ahumado. Es versátil, sofisticado y fácil de preparar”, afirma Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Mariscos exclusivos y propuestas premium

El interés por nuevas experiencias culinarias ha impulsado la presencia de mariscos considerados exóticos y de alto valor gastronómico. Entre ellos destacan el cangrejo de las nieves, el buey de mar, las cigalas y el imponente cangrejo rojo real, que puede alcanzar hasta 1,5 metros de envergadura.

Este último es uno de los productos más exclusivos: crece lentamente en las gélidas aguas del Ártico y es recolectado por pescadores locales mediante técnicas sostenibles. A ello se suma la vieira noruega, recolectada únicamente de forma manual, reconocida por su textura y sabor únicos.

Calidad, sostenibilidad y proyección global

“La riqueza que ofrece nuestro entorno es incomparable y explica por qué Noruega es el segundo exportador mundial de productos del mar. Difícilmente se encontrará una calidad similar en otro lugar”, destacan desde el Consejo de Productos del Mar.

Así, la gastronomía noruega combina tradición, innovación y respeto por la naturaleza, consolidándose como una cocina que trasciende el estereotipo del frío norte y se posiciona como una de las más influyentes y valoradas a nivel mundial.