Un clásico de Pucón se renueva y proyecta una nueva etapa de la marca

Una de las cafeterías más emblemáticas del sur de Chile y punto de encuentro histórico en Pucón, reabrió el pasado 27 de diciembre su Casa Matriz, tras una remodelación integral que renueva por completo el Refugio donde nació la marca hace más de 20 años.

Ubicado en Fresia 223, el Refugio de Cassis ha sido por años un espacio de encuentro transversal para residentes, veraneantes y visitantes extranjeros. La renovación busca reforzar ese rol, elevando la experiencia y adaptándola a los nuevos tiempos, sin perder la calidez, la pausa y el sentido de hogar que han definido a la marca desde sus inicios.

El proyecto fue desarrollado junto al estudio de diseño de interiores Grisanti & Cussen, fundado por el arquitecto Hugo Grisanti y la diseñadora Kana Cussen, quienes trabajaron a partir de la historia y el ADN de Cassis para replantear el espacio desde su origen. La intervención incluyó una ampliación y una relectura completa del Refugio, manteniendo su identidad patagónica, pero incorporando una mirada más contemporánea.

Desde el estudio explican que la remodelación responde a la necesidad de repensar cómo se ven y se sienten hoy los espacios Cassis. La propuesta busca sumergir al visitante en la experiencia de un Refugio de la Patagonia, a través de texturas, maderas desgastadas, estructuras reutilizadas y la incorporación de nuevos materiales trabajados de forma artesanal, como maderas quemadas y mosaicos de cemento hechos a mano, logrando una estética atemporal, acogedora y con carácter.

“La Casa Matriz fue una oportunidad para replantear la imagen de Cassis desde su origen. Buscamos reforzar la sensación de Refugio, con una estética patagónica honesta y cálida, donde los materiales, las texturas y la luz acompañan una experiencia que invita a quedarse y volver”, señaló Kana Cussen, cofundadora de Grisanti & Cussen.

La reapertura del Refugio de Pucón se suma a un proceso de renovación más amplio que Cassis ha impulsado durante el último año. Junto con la actualización de sus espacios, la marca presentó una carta completamente renovada, con nuevos productos alineados a las tendencias actuales, además de una evolución en su propuesta de servicio y una renovación integral de los uniformes, en sintonía con la nueva estética de la marca.

Este proceso forma parte de un período clave para Cassis Café, marcado por la apertura de nuevos Refugios en distintas ciudades del país y por una modernización transversal de todas las aristas de la experiencia, manteniendo siempre su identidad y el vínculo con el territorio.

“Pucón es el corazón de Cassis. Esta reapertura representa todo lo que hemos construido y aprendido en estos años. Queríamos ofrecer un Refugio mejorado, más luminoso y cómodo, que siga siendo ese lugar de encuentro que la gente ama, pero que también proyecte lo que viene para la marca”, agregó Marina Secco, fundadora y gerente general de Cassis.

Con esta reapertura, Cassis Café no solo renueva su Casa Matriz, sino que refuerza su compromiso con la experiencia, el diseño y la evolución constante, manteniendo vivo el espíritu del sur en cada uno de sus Refugios.