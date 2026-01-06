Pisco chileno entre los mejores espirituosos del 2025 según IWSC

El Gobernador, pisco chileno elaborado por Juan Torres Master Distillers—la división de destilados de Familia Torres— fue sido elegido como uno de los mejores espirituosos del 2025 por la International Wine & Spirits Competition (IWSC). Este prestigioso certamen internacional selecciona cada año 21 referencias que representan la excelencia en sus respectivas categorías para confeccionar el listado Top 21 World Spirits of 2025, publicado recientemente.

Coronado como el mejor pisco de 2025, alcanzó una extraordinaria puntuación de 98 puntos en el certamen y recibió la codiciada medalla “Spirit Gold Outstanding,” reservada únicamente para el 3% de las muestras presentadas. El reconocimiento de mejor del año se otorga tras una rigurosa segunda cata de las muestras mejor puntuadas—todas con 95 puntos o más—que son evaluadas nuevamente por el comité de jueces.

El jurado elogió a El Gobernador por su elegancia, equilibrio e intensidad aromática y lo describió así: “Aromas cautivadores de moscatel fresco entrelazados con un delicado toque ahumado. En boca, vibrante lichi y marcadas notas florales de melocotón y jazmín, complementadas por un matiz herbáceo. Esta experiencia, perfectamente equilibrada, culmina en un final largo y memorable”.

La selección de los mejores espirituosos del año —descrita como “una guía definitiva de excelencia, que muestra una extraordinaria diversidad de artesanía e innovación”—se publicó junto al ranking de los 50 mejores productores de espirituosos del mundo de 2025 de la IWSC. Juan Torres Master Distillers figura en la posición 24, un reconocimiento que refleja la excelencia sostenida, ya que solo las marcas que mantienen una alta calidad constante son consideradas para esta distinción.

Según Club Oenologique, la revista británica vinculada a la International Wine & Spirit Competition, “lo que realmente distingue a Torres Brandy y sus espirituosos es el equilibrio armonioso entre tradición e innovación. No se conforman con los logros históricos, sino que miran al futuro con entusiasmo, preguntándose continuamente cuál será el próximo capítulo.”

Fundada en 1969 por Anton Massel, la IWSC combina la cata a ciegas con el análisis científico, garantizando la máxima rigurosidad en la evaluación de los productos. Este prestigioso certamen recibe miles de muestras de todo el mundo, evaluadas por expertos como Masters of Wine, Master Sommeliers y otros profesionales del sector.