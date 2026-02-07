Enoturismo para San Valentín: celebrar el amor entre copas, paisaje y gastronomía

Este San Valentín, el enoturismo se posiciona como uno de los panoramas más atractivos para parejas que buscan desconectarse, conversar sin apuro y celebrar el amor desde los sentidos. A menos de una hora de Santiago, distintas viñas ofrecen programas especiales que combinan paisaje, gastronomía y momentos pensados para compartir.

Viñedos Orgánicos Emiliana: crear recuerdos

Ubicada en el Valle de Casablanca, Viñedos Orgánicos Emiliana propone una celebración que va más allá de la degustación tradicional. Durante febrero, la viña invita a las parejas a vivir experiencias que conectan el vino con el entorno natural y el trabajo consciente de la tierra.

Uno de los panoramas más atractivos es Haz tu Propio Vino, una actividad guiada donde los visitantes se convierten en enólogos por un día. La experiencia incluye una introducción al proceso de vinificación, selección de cepas, ensamblaje y embotellado, culminando con una botella personalizada que cada pareja puede llevarse como recuerdo de su celebración.

A esto se suman picnics gourmet entre viñedos orgánicos, con productos locales, vinos de la casa y vistas abiertas al valle, ideales para celebrar sin prisas y en contacto directo con la naturaleza. Una propuesta pensada para quienes valoran la sustentabilidad, la creatividad y los pequeños rituales compartidos.

Viña Santa Rita: romanticismo clásico

En el corazón del Valle del Maipo, Viña Santa Rita ofrece una experiencia que mezcla tradición, cultura y vino. Para el Día de los Enamorados, la viña presenta un programa especial que invita a recorrer su historia centenaria y disfrutar del entorno patrimonial que la rodea.

La experiencia comienza con un desayuno de bienvenida, seguido de un recorrido por los jardines históricos, la bodega y el Museo Andino, donde se exhibe una de las colecciones de arte precolombino más importantes del país. La visita culmina con una degustación de vinos reserva y gran reserva, acompañados de chocolates y quesos seleccionados especialmente para la ocasión.

Este tour está pensado para parejas que buscan una celebración más clásica, donde el relato, el entorno y la elegancia del vino se convierten en parte fundamental de la experiencia romántica.

Viña Casas del Bosque: San Valentín bajo las estrellas

En el Valle de Casablanca, Viña Casas del Bosque propone una forma distinta de celebrar el amor con su experiencia nocturna Wine Is Love. La invitación es a vivir San Valentín desde el atardecer hasta la noche, en un ambiente íntimo y cuidadosamente diseñado.

El recorrido comienza con un sunset tour por los viñedos, donde los visitantes conocen el proceso productivo mientras cae el sol. Luego, la experiencia continúa con una degustación guiada y una cena especial en alguno de sus restaurantes —Tanino o Botánico—, con menús creados especialmente para la fecha y maridados con vinos ícono de la viña.

La música, la iluminación y el entorno natural hacen de esta propuesta una alternativa ideal para quienes buscan una celebración sensorial, romántica y diferente, donde el vino se convierte en el hilo conductor de la noche.

Y es que ya sea a través de la creación de un vino propio, un recorrido patrimonial o una cena bajo las estrellas, el enoturismo se presenta como una forma auténtica y significativa de celebrar el amor, sin artificios, pero con mucho carácter.